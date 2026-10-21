Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 8 departamentos este jueves 22 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 22 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 22 de octubre

Los cortes para este jueves 22 de octubre serán en:

Guaymallén

En calle Neruda, entre Mauricio Grenon y Pacheco. En calle Pacheco, hacia el oeste de Severo del Castillo. En el barrio Malvinas Argentinas; Puente de Hierro. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras

Entre calles Neuquén, Guido Spano, Los Pescadores y Quamcu. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Proyectada NO2, Lamadrid, Juan Agustín Maza y San Martín. En calle Lamadrid, hacia el norte de Dorrego; El Resguardo. De 8.30 a 12.00 h.

En calle San Martín, hacia el norte de Armada Argentina; Capdeville. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

En calle Morón, entre Colón y Estrella; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En la intersección de calles Terrada y Malabia. En el barrio Parque Universitario; Carrodilla. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

En la intersección de calle Las Margaritas y Loteo Las Margaritas y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 15.15 h.

En calle 25 de Mayo, entre el Bajo y El Álamo; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Azcuénaga, en el loteo Carrascal y áreas adyacentes; Lunlunta. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle Lencinas, entre Ruta Provincial N°92 o San Martín y calle Clodomiro Silva y zonas aledañas; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

En calle La Luz, entre Los Volcanes y callejón Nieto y Santos; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.

En calle La Argentina, entre Roca y Suárez. En los barrios Casas Del Pueblo, El Rosedal, Arroyo Claro, Los Manzanos, Venezuela y Las Pircas I, II y III. De 15.00 a 19.00 h.

En Ruta Provincial N°94, entre paraje Alpasión Food Truck y casa de té Opuntia; Los Chacayes. De 11.30 a 15.30 h.

San Carlos

En calle Ejército de los Andes, entre Tregea I y Alfredo Barros. En el barrio Jardín y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael