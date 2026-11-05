Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este viernes 6 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 6 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 6 de noviembre

Estos son los cortes de luz para este viernes 6 de noviembre:

Ciudad

Entre calles Acceso a Colonia Papagallos y Puesto a La Teresita. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

Entre calles Lamadrid, Cobos, Vélez Sarsfield y Dorrego; Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Pedro Molina, Rafael Obligado, Santa María de Oro y Ferrari o Barcala. En calle Malvinas Argentinas, entre Mitre y Allayme y zonas aledañas; Belgrano. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

En calle Olavarría, en el Barrio Murgia y áreas adyacentes; Perdriel. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

En calle El Álamo, entre Corredor Productivo y Nueva Furno. En el loteo Tisa y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

En calle La Vencedora o La Estancia, entre Estancia Silva y Finca La Niña Alba. En el Departamento General de Irrigación, camino al dique Las Tunas; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En calle Mosso, hacia el norte de Calle N°3; Los Árboles. De 10.30 a 14.30 h.

San Carlos

Entre calles Soriano, Carril Casas Viejas, La Escuela y Pinilla. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael