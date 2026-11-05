Tragedia en Brasil: el dramático momento en que una mujer cayó de un séptimo piso

La víctima tenía 26 años y se encontraba alojada en un hotel de São Luís junto a su pareja. Las imágenes de seguridad registraron la secuencia previa al episodio y son una de las principales pruebas de la investigación. La Policía analiza una posible falla en la estructura de una ventana.

Una mujer de 26 años murió luego de caer desde el séptimo piso de un hotel ubicado en la ciudad de São Luís, en el estado brasileño de Maranhão. El episodio ocurrió durante la madrugada del martes 3 de noviembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

La víctima fue identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, oriunda del estado de Pará. Se encontraba de viaje junto a su novio, quien había llegado a la capital maranhense para participar de un campeonato de póquer.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de las imágenes, la pareja caminaba por uno de los pasillos del hotel cuando se produjo una situación que terminó de manera fatal. En determinado momento, Renata se sentó sobre el marco de una ventana ubicada en el corredor del séptimo piso.

Al apoyar la espalda contra una estructura de aluminio, el soporte cedió y la joven cayó al vacío. Según la información difundida por medios locales, impactó contra una marquesina ubicada en el ingreso del establecimiento. Pese a la asistencia recibida, murió a raíz de las lesiones.

Qué pasó con el novio de la víctima

El hombre fue trasladado a una dependencia policial para prestar declaración y aportar información sobre lo sucedido. Durante su testimonio, manifestó que ambos habían consumido bebidas alcohólicas durante la noche y aseguró que no recordaba el momento exacto en que ocurrió la caída.

Luego de ser escuchado por las autoridades, quedó en libertad y, hasta el momento, no fue señalado como sospechoso. La Policía indicó que no encontró elementos que permitan atribuirle responsabilidad en el hecho.

La investigación continúa abierta y los investigadores prevén tomar nuevas declaraciones para completar la reconstrucción de lo ocurrido.

La Policía investiga una posible falla en la ventana

Además de analizar las grabaciones, las autoridades buscan establecer por qué se desprendió la estructura de aluminio sobre la que se apoyó Renata. Para eso, personal de Pericia Oficial realizó estudios en el hotel con el objetivo de determinar las condiciones de la instalación y las posibles causas del desprendimiento.

La Secretaría de Seguridad Pública de Maranhão informó que los exámenes técnicos todavía estaban en curso y que, por el momento, no existían conclusiones definitivas sobre el origen de la falla ni sobre eventuales irregularidades en la estructura.

Por su parte, el Rio Poty Hotel difundió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de la huésped y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados. También aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer las circunstancias del episodio.

Mientras se esperan los resultados de las pericias, la principal hipótesis de la Policía Civil es que se trató de un accidente. La investigación deberá determinar qué provocó el desprendimiento de la ventana y establecer con precisión las condiciones en las que ocurrió la caída.