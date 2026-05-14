Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este viernes 15 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 15 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 15 de mayo

Estos son los cortes de luz para este viernes 15 de mayo:

Guaymallén

En la intersección de calle Pedro Vargas con Bombal, Rufino Ortega y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Julio Argentino Roca, entre Moctezuma y Rópolo. En calle Rópolo, entre La Purísima y Cabildo. En calle La Purísima, entre Rópolo y Hernán Cortez, y adyacencias; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Ruta Provincial N°15; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

En calle San Luis, hacia el este de Los Fresnos. En Paseo Di Fiore y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Terrada, hacia el sur de Quintana. En callejón Santa Teresa, hacia el este de Terrada, y adyacencias; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En calle El Carmen, entre Villanueva y callejón Vargas, y áreas adyacentes; El Plumero. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle Iriarte, entre callejón Perinetti y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Iriarte, entre callejón Scilipotti y Ruta Provincial N°88; El Zampal. De 9.30 a 13.30 h.

En calle La Manga, hacia el noroeste de Iriarte; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle La Luz, entre Los Volcanes y Paso de Los Andes. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

En calle El Retiro, hacia el oeste de Duma; El Cepillo. De 9.15 a 11.15 h.

San Rafael