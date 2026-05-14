Dolores Teuly, la mujer que habría conquistado al expresidente Mauricio Macri

Tras su separación de Juliana Awada, el ex mandatario se muestra cada vez más cerca de Dolores “Lola” Teuly, una empresaria de perfil bajo que trabajó en ceremonial y protocolo durante su gestión y que hoy dirige un emprendimiento propio.

El nombre de Mauricio Macri volvió a instalarse en la agenda mediática, pero esta vez no por cuestiones políticas sino por su vida personal. El expresidente estaría en pareja con Dolores “Lola” Teuly, una mujer de 46 años que supo trabajar en la Casa Rosada durante su gestión y que hoy se dedica al mundo empresarial.

El romance comenzó a circular en los medios luego de que la periodista Nancy Duré revelara en Puro Show que Macri había sido visto en la casa de Teuly “en carácter de novio”. La confirmación llegó después de que ambos coincidieran en marzo en el cumpleaños del relacionista público Leo Mateu, celebrado en MARO Costanera, donde compartieron la noche y despertaron rumores inmediatos.

Dolores Teuly se caracteriza por su discreción y elegancia. Durante la presidencia de Macri integró la Dirección General de Eventos de la Presidencia, bajo la coordinación de Fernando Andreis. Separada y madre, mantiene un bajo perfil en redes sociales y hoy está al frente de una empresa de alfombras, lejos de la exposición pública que suele rodear a las figuras políticas.

El vínculo entre ambos se consolidó con un viaje a París, que fue interpretado como un paso hacia el blanqueo oficial de la relación. En ese contexto, la periodista Viviana Canosa reveló un mensaje directo de Macri: “Me acaba de decir Mauricio Macri: ‘Cuidá a la Lola’”. La frase dejó en claro la intención del expresidente de proteger la imagen pública de su nueva pareja.

Diversos periodistas remarcaron que Teuly es “muy del estilo de Juliana Awada”, por su estética cuidada y perfil reservado. La comparación resulta inevitable: Awada fue primera dama y referente de moda, mientras que Teuly se mueve en ámbitos más privados, aunque con una impronta igualmente refinada.

La separación de Macri y Awada incluyó un pacto secreto, según trascendió: él presentará primero a Dolores, y luego ella tendrá vía libre para mostrarse con una nueva pareja. En paralelo, avanzan los trámites de división de bienes.