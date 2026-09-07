Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este martes 8 de septiembre

En barrios de estos departamentos habrá trabajos este martes: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este martes 8 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este martes 8 de septiembre
Esto son los cortes para este martes 8 de septiembre:
Ciudad
- En la intersección de calles Proyectada M037 y Acceso 3. En el Asentamiento Favaloro y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Lateral Este del Acceso Norte, Pedro Pascual Segura, José Segura, Las Orquídeas, Las Glicinas, Teniente Ibáñez y Mathus Hoyos y áreas adyacentes; Pedro Molina. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- En calle Lisandro Moyano, entre Dorrego y Los Lapachos. De 12.00 a 14.00 h.
Lavalle
- En calle Urquiza, hacia el sur de El Carmen; Costa de Araujo. De 10.00 a 13.30 h.
Luján
- En la intersección de Acceso Sur y calle Zapiola. En el barrio Fideicomiso Drummond II y zonas aledañas; Drummond. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Camino a Penitenciaría, hacia el oeste de Ruta Nacional N°7. En Isolux SA y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Avenida del Sol, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89, en los barrios Valle del Sol y Piedras Blancas; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.
Tunuyán
- En calle Belgrano, entre Ruta Nacional N°40 Sur y callejón Pérez. En los barrios 26 de Enero y La Tablada; El Totoral. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Calderón (o Ruta Provincial N°91), entre La Primavera y Buenos Aires; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Luis Danti. En Vitifruticultura Tunuyán S.R.L., Del Plata Real State. S.A. y Noslatar S.A.; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.
- En Calle Luis Danti, entre Gerónimo Ortega y Corredor Productivo O Ruta Provincial N°99; El Algarrobo. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle San Martín Norte, entre Fray Inalicán y barrio El Esfuerzo. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°175, entre San Cayetano y Ruta Provincial N°177; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Irene Curie, Las Heras, Puerto Argentino y El Libertador. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Línea Los Palos, hacia al sur de Ruta Provincial N°202; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Lassa, entre Adolfo Calle y Tirasso; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.