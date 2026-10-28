Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este jueves 29 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 29 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 29 de octubre

Estos son los cortes de luz para este jueves 29 de octubre:

Guaymallén

En calle Coronel Gallardo, entre Mathus Hoyos y Dante Alighieri. Entre calles Buena Nueva, Victoria, Dante Alighieri y Martín García y zonas aledañas; Bermejo. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Bandera de los Andes, entre Antonelli y Tirasso; Capilla del Rosario. De 9.45 a 12.45 h.

Entre calles Uspallata, Las Cañas, General Gutiérrez y San Francisco del Monte. En los barrios Jardín Village, El Molino y La Barraca; Las Cañas. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Gorriti, Mariano Moreno, Río Negro, Mathus Hoyos y Allayme; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Milagros, Roque Sáenz Peña, Las Tuyas y Carril Viejo a Lavalle. Colonia Segovia. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En calle CV del Dique, hacia el sur de Ruta Provincial N°16; El Carrizal. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

En calles Aura, Santa Virginia, Mina de Oro y Juan Vargas y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 15.00 h.

En calle 374, hacia el oeste de Necochea y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.30 a 11.30 h.

Tunuyán

En calle La Estancia, entre calle Finca Abuelo Pepe S.A., y camino al Dique Las Tunas; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

En Corredor Productivo o Ruta Provincial N°99, entre calles Los Volcanes y Unión y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En callejón Comunero. De 9.30 a 13.20 h.

San Carlos

En calle Carril Calise, entre La Administración y club Hípico El Bartolo. De 9.15 a 13.15 h.

En Ruta Provincial N°101, hacia el sur de Escuela 1-N°460 Libertad; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael