Una nena de 2 años falleció tras ser atropellada por un colectivo del City Tour en Mendoza

La pequeña fue embestida por un colectivo del City Bus en la esquina de San Martín y Buenos Aires. Tras ser asistida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Notti, falleció en la guardia. Su abuela también fue golpeada por el vehículo.

Una nena de 2 años murió este martes tras ser atropellada por un colectivo turístico en pleno centro de Mendoza. El siniestro ocurrió en la intersección de avenida San Martín y calle Buenos Aires, donde la pequeña fue embestida por una unidad de la empresa City Tour. Pese a las maniobras de asistencia y al traslado de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti, falleció en la guardia, según informó la Policía.

El hecho ocurrió minutos antes de las 18. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el colectivo circulaba por calle Buenos Aires hacia el oeste y dobló por avenida San Martín hacia el sur cuando atropelló a la niña, que se encontraba junto a familiares.

Cómo ocurrió el accidente en el centro de Mendoza

Según la reseña policial, el conductor del colectivo intentó esquivar a la pequeña, pero no logró evitar el impacto. Después, el vehículo chocó contra un automóvil Citroën que estaba estacionado en la zona.

En el mismo episodio, la abuela de la niña también fue golpeada por el colectivo. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

La nena fue trasladada al Hospital Notti en estado crítico

Tras el accidente, llegó personal médico para asistir a la pequeña. Según la información policial, su madre comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la atención sanitaria.

Los profesionales lograron estabilizarla y dispusieron su traslado mediante un corredor sanitario al Hospital Notti. Sin embargo, la niña falleció en la guardia del centro pediátrico.

Personal policial de la Capital intervino en el lugar y trabaja para establecer las circunstancias del siniestro vial.