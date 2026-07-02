Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este viernes 3 de julio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tupungato y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 3 de julio ee llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tupungato y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 3 de julio

Habrá cortes de luz este viernes 3 de julio

Luján

Entre calles Carrodilla, Manuel A. Sáez, El Litoral, Rodríguez y áreas adyacentes; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.

En el Acceso Sur, hacia el sur de calle Samuel Villanueva, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Las Margaritas, entre Roque Sáenz Peña y Ruta Provincial N°20. En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle N°577, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis, y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.

En calle Pública y Carril 3 Porteñas. En Viñas Argentinas y adyacencias; La Holanda. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle La Vencedora, entre Escuela 1-564 “Juan González Ozo” y Ruta Provincial N°89. En el callejón Comunero, hacia el norte de calle La Vencedora; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Real, hacia el oeste de Correa. De 9.15 a 13.15 h.

En calle N°6, entre El Álamo y calle “B”. En calle “C”; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre Posada Doña Tina y Restaurant Los Alamitos; La Carrera. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Los Helechos, hacia el oeste de La Costa; El Peral. En Finca Valmor y en Cepas del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael