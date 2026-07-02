Frío polar en Mendoza: ¿a qué hora comunican que pasa con las clases de este jueves por la tarde?

Esta mañana la DGE emitió un comunicado suspendiendo las clases presenciales en toda la provincia. Ahora, los alumnos que cursan a la tarde, deberán esperar el comunicado de la DGE que se dará cerca del mediodía.

La Dirección General de Escuelas (DGE) sorprendió a todos esta mañana temprano cuando anunció que se suspenden las clases de este jueves por la mañana en toda la provincia. Ahora, papás y mamás se preguntan qué pasa con las clases del turno tarde.

Lo cierto es que los padres podrán saber que ocurre con las clases de esta tarde a partir de las 11 a 12 del mediodía cuando emitan su comunicado.

De esta manera, solo resta esperar si los chicos que concurren al turno tarde tendrán clases presenciales o virtuales este jueves.

Alerta Amarilla por frío en toda la provincia

Este jueves hay Alerta Amarilla en la provincia por el frío. Esto significa que estará mayormente nublado y frío con precipitaciones, poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector norte. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 6°C | Mínima: 1°C

¿Cómo estará el viernes 03-07-2026?

El viernes estará parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 9°C | Mínima: 2°C

Sábado 04-07-2026

El sábado habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: -2°C

Domingo 05-07-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: -2°C

Lunes 06-07-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 0°C