Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este sábado 26 y domingo 27 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, Ciudad, Guaymallén, Luján, Tunuyán y San Rafael.

Edemsa informó que este sábado 26 y domingo 27 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tupungato, Ciudad, Guaymallén, Luján, Tunuyán y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 26 y domingo 27 de septiembre

Este sábado 26/09/2026 habrá cortes de luz en: