Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este sábado 26 y domingo 27 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, Ciudad, Guaymallén, Luján, Tunuyán y San Rafael.
Edemsa informó que este sábado 26 y domingo 27 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tupungato, Ciudad, Guaymallén, Luján, Tunuyán y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 26 y domingo 27 de septiembre
Este sábado 26/09/2026 habrá cortes de luz en:
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89, entre calle Costa Canal y callejón Ríos y zonas aledañas; Cordón Del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Provincial N°88, entre calles Zingareti y La Blanca; La Arboleda. De 15.30 a 19.30 h.
Este domingo 27/09/2026 habrá cortes de luz en:
Ciudad
- En la intersección de calles Rivadavia y Bartolomé Mitre y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
Guaymallén
- En calle Buena Nueva, entre Sánchez y Tirasso. En el Loteo Hiparco o Jardín Bermejo, en barrios Praderas del Sol y zonas aledañas; El Sauce. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En Ruta Provincial N°82, entre La Unión y Pueyrredón. En calle Pueyrredón, hacia el este de Ruta Provincial N°82. En calle Cruz del Sur, hacia el sur de Pueyrredón y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle La Torre, hacia el norte de Miguel Silva; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°160, entre calles Línea Ancha y Belgrano; Goudge. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Coronel Plaza, Emilio Civit, Beltrán y Las Heras. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Independencia, Colón, Alberdi y El Libertador. De 8.00 a 12.00 h.