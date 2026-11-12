Mendoza: una motociclista murió tras chocar contra un auto y una nena de 10 años resultó herida

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 18.45 en calle Emilio Mitre. La mujer falleció en el lugar y la menor que viajaba como acompañante fue trasladada al hospital con lesiones en el rostro.

Una motociclista murió y una nena de 10 años resultó herida tras protagonizar un siniestro vial con un automóvil en calle Emilio Mitre, en San Rafael. El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 18.45. De acuerdo con la información policial, la mujer circulaba en una motocicleta Corven Energy 110 cc junto a la menor cuando chocó desde atrás contra un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 28 años.

Según la primera reconstrucción, el automóvil habría colocado las balizas con intención de estacionar cuando fue impactado por la motocicleta. La conductora aparentemente intentó sobrepasarlo por la derecha y terminó chocando contra la parte trasera del vehículo.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió heridas que le provocaron la muerte en el lugar. Personal médico constató el fallecimiento.

En tanto, la nena de 10 años que viajaba como acompañante presentó hinchazón en el rostro y fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Qué pasó con el conductor del auto

El conductor del Volkswagen Gol, de 28 años, no sufrió lesiones. Además, el dosaje de alcoholemia que le realizaron arrojó resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar intervino personal de Policía Vial de la Zona Sur, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.