Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este sábado 12 y domingo 13 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Luján, Tunuyán, San Carlos, Ciudad, Guaymallén y Maipú.
Edemsa informó que este sábado 12 y domingo 13 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Luján, Tunuyán, San Carlos, Ciudad, Guaymallén y Maipú.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 12 y domingo 13 de septiembre
Esto son los cortes para este sábado 12 de septiembre:
Luján
- En Finca Ferrer y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°91 o Calderón, entre calles Barandica y Buenos Aires. En Bodega Enrique Vollmer y áreas adyacentes; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- Entre Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calle Modesto Encina y La Capilla; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre Ruta Nacional N°40 Vieja, barrio Virgen de Lujan y calle Aguirre y zonas aledañas; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calles Independencia y 3 de Febrero; La Consulta. De 9.45 a 11.45 h.
- En la intersección de calles El Cepillo y Calle N°6; El Cepillo. De 12.20 a 14.20 h.
Estos son los cortes para este domingo 13 de septiembre
Ciudad
- En calle Juan Bautista Alberdi, entre Ituzaingó y Videla Castillo. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Roca, Tiburcio Benegas, Emilio Civit y Olascoaga. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Buena Nueva, Sánchez, callejón Vargas, Tirasso y Antonelli y zonas aledañas; El Sauce. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En calle Italia entre Caridad y Aguinaga. En calle Caridad entre Italia y Delhez y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.00 a 12.00 h.
Maipú
- En calle del Bosque, entre Pescara y Roma y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Pescara, entre Don Bosco e Irigoyen y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Pescara, entre Don Bosco y San José y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.