Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 6 departamentos este sábado 12 y domingo 13 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Luján, Tunuyán, San Carlos, Ciudad, Guaymallén y Maipú.

Edemsa informó que este sábado 12 y domingo 13 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján, Tunuyán, San Carlos, Ciudad, Guaymallén y Maipú.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 12 y domingo 13 de septiembre

Esto son los cortes para este sábado 12 de septiembre:

Luján

En Finca Ferrer y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°91 o Calderón, entre calles Barandica y Buenos Aires. En Bodega Enrique Vollmer y áreas adyacentes; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

Entre Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calle Modesto Encina y La Capilla; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

Entre Ruta Nacional N°40 Vieja, barrio Virgen de Lujan y calle Aguirre y zonas aledañas; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calles Independencia y 3 de Febrero; La Consulta. De 9.45 a 11.45 h.

En la intersección de calles El Cepillo y Calle N°6; El Cepillo. De 12.20 a 14.20 h.

Estos son los cortes para este domingo 13 de septiembre

Ciudad

En calle Juan Bautista Alberdi, entre Ituzaingó y Videla Castillo. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Roca, Tiburcio Benegas, Emilio Civit y Olascoaga. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

Entre calles Buena Nueva, Sánchez, callejón Vargas, Tirasso y Antonelli y zonas aledañas; El Sauce. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

En calle Italia entre Caridad y Aguinaga. En calle Caridad entre Italia y Delhez y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.00 a 12.00 h.

Maipú