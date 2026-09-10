Grupo Benedetti abrirá un nuevo mayorista en el ex Libertad de Godoy Cruz: cuándo podría inaugurar y cómo postularse

El Grupo Benedetti avanza con la puesta a punto del predio del ex Hiper Libertad en Godoy Cruz y proyecta abrir allí un nuevo mercado mayorista y minorista. El proyecto contempla unos 100 nuevos puestos de trabajo. Cómo enviar el CV.

El enorme predio que durante más de dos décadas ocupó el Hiper Libertad en Godoy Cruz ya tiene nuevo destino. El Grupo Benedetti, empresa mendocina, trabaja para transformar el espacio en un nuevo establecimiento con un formato comercial orientado al mercado mayorista y minorista. El objetivo es que el nuevo establecimiento pueda comenzar a funcionar antes de que termine 2026.

Además del regreso de la actividad comercial al predio ubicado en Godoy Cruz, el proyecto tendrá impacto en el mercado laboral mendocino: la empresa estima incorporar alrededor de 100 trabajadores para poner en marcha la nueva sucursal.

Cuándo abrirá el nuevo supermercado en el ex Hiper Libertad en Godoy Cruz

El Grupo Benedetti ya trabaja en la puesta a punto del edificio y en la planificación de la nueva propuesta comercial. La empresa apunta a llegar con el local operativo hacia fin de año, aunque la fecha definitiva dependerá del avance de las tareas y de las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el establecimiento.

La superficie supera los 8.000 m² y durante más de 20 años estuvo vinculada al funcionamiento del Hiper Libertad, uno de los grandes espacios comerciales de Mendoza. Según estimaron, podría estar listo entre noviembre y diciembre de este año.

Por el momento, la compañía no confirmó cuál será el nombre definitivo del nuevo establecimiento. Lo que sí está definido es que la propuesta llevará la identidad de Benedetti.

El proyecto apunta a desarrollar un formato multimarca, con una propuesta que combine la venta mayorista y minorista. La iniciativa se enmarca en la expansión que el grupo mendocino viene desarrollando durante los últimos años y que tuvo como uno de sus principales pilares a Benedetti Mayorista.

La empresa cuenta además con un centro de distribución ubicado sobre carril Rodríguez Peña, en Maipú, desde donde sostiene parte de su operación mayorista.

Grupo Benedetti ya tiene 27 sucursales en Mendoza

El nuevo establecimiento será parte de una red que ya cuenta con 27 sucursales distribuidas en distintos puntos de la provincia. El crecimiento de la compañía comenzó con Granja Benedetti, marca vinculada principalmente al rubro de la carne, y posteriormente se amplió hacia otros formatos comerciales.

El grupo fue fundado en 1990 por Roberto Benedetti y en los últimos años aceleró su expansión con nuevos puntos de venta y propuestas.

Una de sus aperturas más recientes fue particularmente llamativa: la empresa inauguró el que presentó como el primer supermercado de alta montaña de Mendoza, ubicado frente al centro de esquí Las Leñas.

Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan sumar 100 trabajadores al nuevo supermercado en el ex Hiper Libertad

Uno de los principales efectos que tendrá la apertura del nuevo establecimiento será la generación de empleo. La estimación inicial de Grupo Benedetti es incorporar alrededor de 100 empleados para la puesta en funcionamiento del local de Godoy Cruz.

La cifra podría aumentar posteriormente, dependiendo de las necesidades que surjan una vez que el nuevo mayorista comience a funcionar. Según la información disponible, parte de los puestos podría ser cubierta por personas que ya trabajaban en el antiguo Libertad, mientras que también se prevé la incorporación de nuevos trabajadores.

Cómo postularse para trabajar en el nuevo supermercado de Granja Benedetti

Por ahora, no existe una convocatoria exclusiva para el nuevo local de Godoy Cruz. Sin embargo, quienes estén interesados en trabajar en la empresa pueden enviar su currículum y consultar las búsquedas vigentes a través de los canales oficiales de Granja Benedetti.

La compañía recibe postulaciones mediante su sección “Trabajá con nosotros”, donde también publica las vacantes disponibles. También está disponible el correo de Recursos Humanos de la empresa: rrhh@granjabenedetti.com.ar.