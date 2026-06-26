Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 4 departamentos este sábado 27 y domingo 28 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en Ciudad, Luján de Cuyo, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este sábado 27 y domingo 28 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Luján de Cuyo, San Carlos, San Rafael y Ciudad.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este fin de semana

Habrá cortes de luz este sábado 27 de junio en:

Luján

En calle Almirante Brown, entre San Martín y Portal de la Cordillera. En calles Los Peralitos, Proyectadas J267, J322 y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.

San Carlos

En calles Quiroga y Constantini, hacia el norte de Costa Canal Uco. En Altos Las Hormigas y Viñas Familia Aristi; Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.

Entre la Ruta Nacional N°40, entre calles Derinovsky y Estrella; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

En el Carril Casas Viejas, entre calles Castro y Escuela Vieja; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Derinovsky, entre Navarro y Ruta Nacional N°40. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

En calle Callao, entre Emilio Mitre y Colombia. De 10.00 a 11.00 h.

En calle Las Vírgenes, entre El Salto y Jensen. En loteo Nevado Golf Club; Capitán Montoya. De 15.00 a 16.00 h.

Habrá cortes de luz este domingo 28 de junio en:

Ciudad

En calle Belgrano, entre Rivadavia y Colón, y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael