Cuándo terminan las clases 2026 en Mendoza: las fechas clave del calendario escolar

El ciclo lectivo entra en su etapa final y el 27 de noviembre marcará el cierre del cursado regular para determinados estudiantes. Sin embargo, las instancias de recuperación e intensificación de aprendizajes se extenderán hasta diciembre. Qué establece el calendario escolar para los niveles Inicial, Primario y Secundario.

El calendario escolar 2026 en Mendoza establece distintas fechas para el cierre de las clases, según el nivel educativo y la situación académica de cada estudiante. Aunque el viernes 27 de noviembre será el último día de cursado regular para determinados grupos, las actividades escolares continuarán durante diciembre para quienes deban recuperar o reforzar contenidos.

La planificación, aprobada mediante la Resolución N.º 2785-SE-2025, contempla evaluaciones, períodos de intensificación de saberes y actos de fin de ciclo. Por eso, la finalización de las clases no será igual para todos los alumnos de la provincia.

Cuándo terminan las clases en Mendoza en 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la Dirección General de Escuelas (DGE), el cierre del ciclo lectivo se organizará de manera diferente para los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Estas son las principales fechas que deben tener en cuenta las familias:

Nivel Inicial: las clases finalizarán el 27 de noviembre y los actos de cierre se realizarán entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre.

las clases finalizarán el 27 de noviembre y los actos de cierre se realizarán entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre. Nivel Primario: el cursado regular concluirá el 27 de noviembre para quienes hayan acreditado los aprendizajes y cumplan con las condiciones de asistencia. El período de intensificación se extenderá hasta el 18 de diciembre.

el cursado regular concluirá el 27 de noviembre para quienes hayan acreditado los aprendizajes y cumplan con las condiciones de asistencia. El período de intensificación se extenderá hasta el 18 de diciembre. Nivel Secundario: los estudiantes que no tengan espacios curriculares pendientes finalizarán las clases el 27 de noviembre. Las instancias de recuperación e intensificación continuarán hasta el 18 de diciembre.

Nivel Primario: evaluaciones, intensificación y cierre del ciclo lectivo

Para la Educación Primaria, el calendario establece una etapa de evaluaciones integradoras entre el 24 y el 27 de noviembre.

El 27 de noviembre será la fecha de finalización de clases para los estudiantes que hayan acreditado los aprendizajes previstos y cumplan con los requisitos de asistencia establecidos por la normativa vigente.

Sin embargo, quienes necesiten fortalecer o acreditar contenidos deberán participar del período de intensificación de saberes, previsto entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre.

Los actos de fin de ciclo, en tanto, se realizarán entre el 14 y el 18 de diciembre, según lo dispuesto en el Anexo IV del calendario escolar.

Qué alumnos de Primaria deberán asistir a clases en diciembre

Uno de los aspectos importantes del calendario 2026 está relacionado con las condiciones de asistencia.

La Resolución N.º 311-DGE-2026 establece que los estudiantes que al 15 de noviembre no alcancen el 80% de asistencia anual deberán concurrir al período de intensificación de diciembre, con las excepciones contempladas en la reglamentación.

Esto significa que tener todos los aprendizajes acreditados no garantiza, por sí solo, terminar las clases el 27 de noviembre. La asistencia también será un factor determinante para establecer quiénes deberán continuar participando de las actividades escolares.

Además, deberán asistir durante diciembre los alumnos que necesiten reforzar contenidos o completar instancias de acreditación.

Nivel Secundario: fechas de recuperación y finalización de clases

En la Educación Secundaria Orientada y Técnica, el calendario contempla distintas instancias para que los estudiantes puedan acreditar los espacios curriculares pendientes.

De acuerdo con el Anexo VII, las fechas principales son las siguientes:

Del 2 al 27 de noviembre: recuperación de saberes para estudiantes con espacios curriculares pendientes, alumnos que adelantan estudios, en condición de libres o por equivalencias, y egresados que todavía deban acreditar materias.

recuperación de saberes para estudiantes con espacios curriculares pendientes, alumnos que adelantan estudios, en condición de libres o por equivalencias, y egresados que todavía deban acreditar materias. 27 de noviembre: finalización de clases para los estudiantes que no tengan espacios curriculares pendientes de aprobación.

finalización de clases para los estudiantes que no tengan espacios curriculares pendientes de aprobación. Del 30 de noviembre al 18 de diciembre: período de recuperación e intensificación de saberes.

período de recuperación e intensificación de saberes. Del 15 al 18 de diciembre: actos de fin de ciclo.

Cuándo termina la actividad docente en Mendoza

El calendario escolar también fija las fechas de cierre para docentes, equipos directivos y supervisores, que no coinciden necesariamente con el último día de clases de los estudiantes.

El cronograma establece: