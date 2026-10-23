Alerta Amarilla por tormentas y granizo este viernes: ¿en qué zonas?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes se renovó la Alerta del Servicio Meteorológico Nacional y también sucederían fuertes tormentas en la provincia.

Otro día nublado, gris y con abundantes lluvias se registra este viernes en la provincia. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió otra Alerta Amarilla por fuertes tormentas en casi toda la provincia.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas en Mendoza?

La Alerta Amarilla señala que Mendoza será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Estas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma local.

A esta Alerta se suma otra que señala que la provincia será afectada por lluvias persistentes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual. No se descarta la posibilidad de tormentas embebidas. En las regiones de mayor elevación, la precipitación puede darse en forma de nieve.

¿En qué zonas se dará la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla se dará en:

Luján de Cuyo

Rivadavia

Junín

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

San Rafael

General Alvear

Malargüe

¿A qué hora se daría el fenómeno?

Las tormentas se darían durante todo el día. Se sentirían más fuerte a partir del mediodía, es decir después de las 12

¿Cómo estará este viernes 23-10-2026?

Este viernes estará mayormente nublado con leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Áreas de lluvia y tormentas. Nevadas en cordillera en la tarde y noche.

Máxima: 17°C | Mínima: 10°C

Sábado 24-10-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias y lloviznas. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 9°C

Domingo 25-10-2026

Algo nubado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 8°C

Lunes 26-10-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C

Martes 27-10-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas hacia la noche en el sur provincial. Poca nubosidad en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 12°C

Miércoles 28-10-2026

Inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera hacia la noche.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C