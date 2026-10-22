Un mendocino dejó un colectivo sucio estacionado y los dibujos que encontró lo dejaron sin palabras

El chofer había dejado el vehículo en la puerta de su casa sin imaginar lo que harían los más chicos. Cuando volvió a verlo, descubrió los dibujos sobre la suciedad del vehículo. Compartió la imagen en las redes sociales y se volvió viral.

A veces, una superficie sucia puede convertirse en el lienzo perfecto para una creación inesperada. Eso fue lo que le ocurrió a un colectivero mendocino, que dejó el vehículo estacionado frente a su casa y, al regresar, se encontró con una sorpresa que no tardó en llamar la atención en las redes sociales.

Lo que en principio era un colectivo cubierto de polvo terminó transformándose en una galería de dibujos improvisada. Los protagonistas fueron los más chicos de la casa, que aprovecharon la suciedad del vehículo para desplegar toda su imaginación.

La costumbre de escribir o dibujar sobre los vehículos cubiertos de tierra suele limitarse a mensajes como el clásico «lavame». Sin embargo, esta vez la ocurrencia fue mucho más allá de una simple broma.

Los chicos utilizaron sus dedos para dibujar personajes de Dragon Ball, el popular animé japonés, sobre la superficie sucia del colectivo. El resultado sorprendió al dueño del vehículo, que se encontró con varias ilustraciones realizadas con una creatividad que no pasó inadvertida.

En lugar de simples garabatos, los dibujos llamaron la atención por el nivel de detalle y la imaginación que demostraron sus autores.

Sorprendido por el resultado, el colectivero decidió compartir una fotografía de la intervención en las redes sociales. La imagen comenzó a circular y rápidamente despertó comentarios de usuarios que destacaron la habilidad de los chicos.

Entre las reacciones, varios celebraron el talento de los pequeños y hasta bromearon con la posibilidad de dejar el colectivo tal como estaba para conservar las ilustraciones. En los comentarios muchos escribieron: “Son muy buenos”, “tendrían que haberle puesto no me laven, quedó precioso”, “talentosos los niños”.