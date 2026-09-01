Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 10 departamentos este miércoles 2 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este miércoles 2 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre habrá cortes de luz en:

Guaymallén

Entre calles Malvinas Argentinas, Venezuela, Gomensoro y Sarmiento; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En calle Los Cóndores, en el Loteo Altos Verdes y zonas aledañas; Uspallata. De 11.00 a 13.00 h.

En calle Avenida Guido, en el Loteo Altos Verdes y zonas aledañas; Uspallata. De 13.15 a 15.15 h.

Lavalle

En calle Pacífico Titarelli, hacia el este de callejón Donoso y áreas adyacentes; La Holanda. De 10.00 a 13.00 h.

Luján

Entre calles Publica N°20, calle 12, calle 6 y Finca Las Magdalenas. En Loteo Cano y Bodega Trivento; Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.

En calle CV del Dique, hacia el sur de Ruta Provincial N°16. En el barrio Jardín Paraiso II y zonas aledañas; El Carrizal. De 10.15 a 14.15 h.

En Ruta Provincial N°16, hacia el oeste de barrio Pueblo y Unidad; El Carrizal. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

Entre calles Proyectada I393 Proyectada I355 y Ruta Provincial N°60; Isla Chica. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Chacras, Santa Clara, Ruta Nacional N°7 y Ruta Provincial N°50; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.

En Ruta Provincial N°14 o carril Barrancas, entre Simonovich y Furlotti. En Oliven Corp S.A.; Barrancas. De 10.00 a 14.00 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calle Sarmiento y Bodega Burman; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

Entre calles Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), Calle C, Ghidone y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Iriarte, entre barrio Hogar del Trabajador y callejón Gómez; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.45 a 13.45 h.

Entre calles El Retiro, Finca Papes y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

Entre calles General José Urquiza, Bernardino Izuel, Alsina y Cesaretti. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Buenos Aires, 12 de octubre, San Martín y Urquiza. De 10.30 a 14.30 h.

Entre calles San Martín, Quiroga, La Josefina y Ruta Nacional N°143; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.

En calle El Moro. En el Parque de La Aventura y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe