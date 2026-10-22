Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este viernes 23 de octubre

Edemsa informó que realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 23 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 23 de octubre

Los cortes para este viernes 23 de octubre serán en:

Ciudad

En calle Pueyrredón, entre Olascoaga y Martinez De Rozas. De 9.05 a 12.05 h.

En calle Olascoaga, entre Luzuriaga y Pueyrredón. De 9.20 a 12.20 h.

Guaymallén

Entre calles Pedro del Castillo, Capilla del Rosario, Los Guindos y Tirasso. En el barrio Jardín Arco Iris y zonas aledañas; Capilla del Rosario. De 9.30 a 11.30 h.

Lavalle

En calle Villanueva, entre El Carmen y San Pedro. Entre calles Proyectada V9, Proyectada V7, La Colonia y Villanueva; El Plumero. De 10.00 a 14.00 h.

Luján

Entre calles Bella Vista, Cobos, Brandsen y Gabriel Mata y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Lamadrid, entre Acceso Este y Proyectada I191; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 13.45 h.

Entre calles Mischeni, Sarmiento (o Ruta N°20), calle 577 y 2 de Abril. En calle Quintana, hacia el este de calle 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calle Luis Danti, entre Corredor Productivo o Ruta Provincial N°89 y Bodega Pepper Tree Vineyards. En Finca Palmero y Finca La Sisi; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle 6 de septiembre, entre Ahumada y Filipini. En los barrios 6 de septiembre y Arco Iris o Los Cerrillos; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.

En calle La Vencedora, hacia el oeste de Corredor Productivo o Ruta Provincial N°89. En la Escuela Juan Ozo, Fincas Abuelo Pepe S.A., La Cuni, Romain, Monasterio del Cristo Orante, Raquis Monasterio y Bodega Lagarde; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Constantini II, entre Independencia y Malvinas Argentinas; La Consulta. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael