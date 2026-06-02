Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 3 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Edemsa informó que este miércoles 3 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este miércoles 3 de junio
Habrá cortes de luz para este miércoles 3 de junio en:
Ciudad
- En calle Carlos Berdasco, hacia el norte de Acceso N°3, y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.
Luján
- Entre calles México, Ecuador, Juan José Paso y barrio Balcones de Carrodilla. De 11.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Almirante Brown, entre Guardia Vieja y Cerro Campanario. En la intersección de calle Cerro campanario con Cerro Aconcagua y zonas aledañas; Vistalba. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
- En la intersección de calle Videla Aranda con Canal Pescara y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Pueyrredón, entre Perito Moreno y Lencinas. En barrio Jardín Rodeo y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Las Margaritas, hacia el sur de Rivadavia, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calles Humberto y L. Aruani, hacia el norte de Talet, y adyacencias; El Carmen. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Garibaldi, hacia el norte de Belgrano. En barrios Cuyún I, II y III y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 8.30 a 10.30 h.
Tupungato
- Entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94) y calles Nueva Furno y Valderrama; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Valderrama, entre El Álamo y Luis Danti; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En calle Unión, hacia el este del Corredor Productivo. En finca El Olmo; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- Entre calles La Escuela, Carril Casas Viejas, Pinilla y Soriano. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°146, entre calles Longi y Segovia (o La Escuela); La Llave. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Paraná, Bernardino Rivadavia, Izuel y Castelli. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Artero, hacia el sur de Zavattieri; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.
Malargüe
- Entre calles General Roca, Illescas, Valle Hermoso y Pampa Palauco. De 13.00 a 15.00 h.