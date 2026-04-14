Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 15 de abril

Edemsa comunicó que realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 15 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 15 de abril

Estos son los cortes de luz para este miércoles 15 de abril:

Ciudad

En la intersección de calles 25 de Mayo con Colón y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

En calle Ezequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña. En calle 17 de Agosto, entre Milagros y Tabanera, y adyacencias; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Elpidio González, entre Las Cañas e Independencia, y áreas adyacentes; Las Cañas. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Las Verbenas; Buena Nueva. De 15.00 a 19.00 h.

Las Heras

En el Regimiento de Infantería de Montaña N°16. En callejón Las Muleras y adyacencias; Uspallata. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Los Sauces, Lisandro Moyano, Castelli y Pringles. En callejón Morales, entre calles Lisandro Moyano y Santa María. En barrios Amigorena Este, Plumerillo Sur, Alas Argentinas, 20 de Junio, Virgen del Rosario, Los Paraísos y zonas aledañas; El Plumerillo. De 14.30 a 18.30 h.

Luján

En calle Guardia Vieja, entre Almirante Brown y Las Palmas. En calles Senetiner, Proyectada J311, Las Palmas y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Almirante Brown, hacia el este de Medrano, y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En la intersección de calle Dorrego con Balcarce y adyacencias. En calle Tierra del Fuego, La Pega. De 11.30 a 12.30 h.

Maipú

Entre calles Emilio Civit, Padre Vázquez, 60 Granaderos y Maza. En calle Libertad, entre Godoy y Suárez, y adyacencias. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°92, entre Ruta Provincial N°94 y callejón El Nevado. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Sarmiento, hacia el sur de Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 12.30 h.

San Carlos

En calle Finca Papes, hacia el sur de El Retiro. En Cerro Los Tres Picos; El Cepillo. De 14.30 a 17.30 h.

San Rafael