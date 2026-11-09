De empleado de la semana al delantal negro sin escalas, lo de Grego Rossello en MasterChef Celebrity tiene más altibajos que un electro

La exigente “Noche de beneficios” en MasterChef Celebrity Argentina 2026 dejó momentos de profunda emoción, críticas lapidarias y una sorpresa inesperada que sacudió las cocinas más famosas del país. Mientras Elizabeth “La Negra” Vernaci se alzó con la medalla de oro tras un plato consagratorio, Grego Rossello sufrió un duro revés tras su paso por el desafío de piononos salados: se convirtió en el único portador del delantal negro de la gala.

La última gala de beneficios de MasterChef Celebrity por El 9 Televida subió la temperatura de la competencia al máximo. Con el desafío de elaborar un pionono salado relleno en tiempo récord utilizando los ingredientes de un canasto gigante, los participantes se enfrentaron a la mirada implacable del jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. “Hay malos rellenos, malos piononos, malas presentaciones”, advirtieron desde el inicio, dejando en claro que la vara estaba por las nubes.

De los aciertos a la emoción: Vernaci, Marta Fort y Pablo Giralt

El desfile de platos dejó postales de todo tipo:

Mike Amigorena presentó un pionono “muy flow” de pollo y palmitos que dividió aguas entre la frescura y la textura del pollo.

Sebastián Presta apostó a una combinación arriesgada de nueces y rúcula, mientras que Pablo Giralt conmovió a todos los estudios al romper en llanto al recordar las navidades de su infancia con su suegro al presentar su pionono de roquefort.

Marta Fort, quien confesó haber entrado “muerta de miedo” a las cocinas con su versión de salmón ahumado, queso azul y espinaca, se llevó una enorme ovación del jurado: “El pionono está luchando por el primer puesto”, le celebraron, coronándola con la medalla plateada.

En lo más alto del podio, la gran ganadora de la noche fue Elizabeth “La Negra” Vernaci, quien se adueñó de la medalla de oro gracias a un pionono de atún, alcaparras, verdeo y huevo duro calificado unánimemente como “maravilloso”.

El dramático traspié de Grego Rossello y su amenaza de abandono

Sin embargo, el momento de mayor tensión de la velada recayó sobre Grego Rossello. Tras las exigencias y los tips que le había marcado Germán Martitegui durante la preparación con el salmón, el resultado final no cumplió con las expectativas del jurado.

El flojo desempeño desplomó el gran momento que venía arrastrando el influencer tras ser consagrado como el “empleado de la semana”. Al recibir el veredicto, se convirtió en el único portador del delantal negro de la noche, un golpe anímico que lo dejó al borde del colapso: “Estoy con ganas de abandonar, estoy triste”, confesó el humorista, generando un clima de total desconcierto entre sus compañeros.

Seguí todo lo que pasa en MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida.