De la angustia al diagnóstico: Flor Torrente reveló qué enfermedad padece y dejó un contundente mensaje sobre la prevención

A través de un sincero video compartido en sus redes sociales, Flor Torrente abrió su corazón y relató el difícil momento que atravesó durante el último mes. Tras someterse a sus controles médicos anuales, la actriz y empresaria descubrió que padece un problema de salud de origen hereditario que la obligó a modificar su ritmo de vida.

La salud y la prevención volvieron a ponerse en el centro de la escena mediática luego de que Flor Torrente decidiera compartir una profunda reflexión con sus seguidores. Lejos de ocultar los momentos de vulnerabilidad, la hija de Araceli González detalló cómo un control de rutina le cambió por completo la perspectiva de las últimas semanas.

El difícil diagnóstico y el miedo inicial

Todo comenzó cuando la actriz asistió a sus chequeos médicos habituales: “Como todos los años, me hago chequeos anuales. Me estoy haciendo la ecografía de las carótidas y el médico me dice: ‘Tenés placas’. Automáticamente, mi cerebro, más allá de toda la meditación, el entrenamiento mental y psicológico, terapia, lo único que pensó fue: ‘Me voy a morir mañana'”, relató con total sinceridad.

Al salir del consultorio, la angustia fue inevitable: “Salí de ahí y me puse a llorar. Tenía el colesterol por las nubes y me dijo que tenía que tomar una pastilla de por vida para que desaparezcan las placas y baje el colesterol. Me dijo que es hereditario”.

Cambios en la rutina y un fuerte mensaje de concientización

El proceso no fue sencillo y requirió adaptación médica. Según explicó, tras probar con un medicamento inicial que le generó malestar físico y la obligó a frenar su nivel de actividad laboral, debió cambiar de tratamiento a la espera de una evolución favorable.

Para cerrar su testimonio, Flor dejó una valiosa enseñanza sobre el cuidado personal: “Escuchen su cuerpo, no dejen de hacer lo que les hace bien, tómense esos momentitos para respirar, porque loquitos no llegamos lejos. Los quiero, y aguante los chequeos anuales que nos permiten prevenir… Denle atención a su cuerpo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla”.