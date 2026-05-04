Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este martes 5 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 5 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 5 de mayo

Los cortes de luz de este martes serán:

Ciudad

En calle Sargento Cabral, entre Boulogne Sur Mer y Huarpes, y zonas aledañas. De 10.00 a 12.00 h.

Guaymallén

En calle Azcuénaga, entre Gutiérrez y Juan Godoy. Entre calles Pedro Vargas, Suriani, Cochabamba y Los Nogales. En calle Helen Keller, hacia el sur de Cochabamba, y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga. En calle Zapiola, hacia el este de Terrada. En calle Anchorena, hacia el este de Terrada, y adyacencias; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calle Talcahuano con Ricardo Videla y áreas adyacentes; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Rodríguez Peña, entre Gabrielli y Rodríguez, y adyacencias; Luzuriaga. De 15.00 a 19.00 h.

En la intersección de callejón Zanichelli con calles Proyectada I178 e I177. En el barrio Remedios de San Martín y áreas adyacentes. De 9.15 a 13.15 h.

En la Ruta Provincial N°50, entre calles Pueyrredón y Cépparo. En calle Tomasini de Carrillo, hacia el sur de Ruta Provincial N°50, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.45 a 11.45 h.

Lavalle

Entre calles N°9, Cerro Aconcagua, Belgrano y Garibaldi; Costa de Araujo. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Núñez, entre Félix Araujo y Belgrano, y adyacencias; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle Ahumada, hacia el este de 6 de Setiembre. En la Ruta Provincial N°88. En callejón Aveiro, en loteo Moyano y áreas adyacentes; Villa Bastías. De 9.45 a 13.45 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Nueva Furno. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En la intersección de calle Calderón con Finca Vollmer. En calle Buenos Aires y zonas aledañas; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles 25 de Noviembre, Berutti, San Martín y Lavalle. De 10.30 a 14.30 h.

San Carlos

En calle Muzaber, entre Florida y calle N°1. En bodega L´Eternidat; Chilecito. De 9.15 a 12.15 h.

San Rafael