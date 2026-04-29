Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este jueves 30 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Edemsa informó que este miércoles 29 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este jueves 30 de abril
Ciudad
- En calle San Francisco de Asís, entre el Estadio y el Ecoparque, y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Dávila, Jenner, Gutiérrez, Cano y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.15 a 12.15 h.
- En calle Los Valencianos, entre Las Margaritas y Rivadavia. En calle Proyectada I128 y adyacencias; Villa Nueva. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- Entre calles Libertador San Martín, Abel Zapata, 25 de Mayo, Martín Fierro y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Brandsen, hacia el oeste de Cipolletti, y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Terrada, hacia el sur de callejón Walker, y zonas aledañas; Perdriel. De 10.30 a 14.30 h.
Maipú
- En la intersección de calle N°2 con Lucini. En barrio Tejas Rojas y adyacencias. De 9.00 a 11.30 h.
- En calle Proyectada I352 y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En callejón San Pedro, hacia el oeste de Ruta Provincial N°24, y adyacencias; El Chilcal. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- En calle Ruano, entre Lugones y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Correa, Gertrudis Zapata, Perú y Belgrano. En el barrio Virgen de Lourdes. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En calle Uvexport, hacia el sur de Los Olivos; Las Pintadas. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Ruano, hacia el norte de Lugones. En Comercial La Sebastiana y en Agrogiro; El Algarrobo. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles San Martín Norte, Balbino Arizu, Manuel Belgrano y Moreno; Villa Atuel. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Los Coroneles, entre La Falda y Gomensoro; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Del Medio, hacia el este de La Escuela; Los Claveles. De 15.00 a 19.00 h.
- En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta de Agua. De 11.00 a 15.00 h.