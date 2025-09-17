Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este jueves 18 de septiembre ¿está tu barrio?

Las tareas de mantenimiento se realizarán en Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este jueves 18 se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

Estos serán los cortes de luz para este jueves 18 de septiembre

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Jueves 18/09/2025

Ciudad

Entre calles Yupanqui, Boulogne Sur Mer, General Plantamura y Pedro del Castillo. De 8.00 a 11.00 h.

Guaymallén

Entre calles 25 de Mayo, Cañadita Alegre, Lamadrid, Mármol y adyacencias; Coronel Dorrego. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras

En la Ruta Provincial N°99, en las adyacencias de la Ruta Provincial N°20; El Challao. De 11.15 a 13.30 h.

En calle Champagnat, entre Las Delicias y El Challao, y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 11.00 h.

Luján

En la intersección de calles Azcuénaga y Terrada y zonas aledañas. De 9.30 a 12.30 h.

Entre calles San Martín, Villanueva, Guiñazú, Moretti y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

En la intersección de calle Brandsen y callejón Los Italianos y áreas adyacentes; Perdriel. De 14.30 a 16.30 h.

En las cercanías a la intersección de Rutas Provincial N°15 y N°86; Ugarteche. De 8.30 a 10.30 h.

En la Ruta Nacional N°7, hacia el este del Camino a la Penitenciaría, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 11.00 h.

En el Parque Industrial Petroquímico, en Las Palmas S.A. y adyacencias; Perdriel. De 11.30 a 13.30 h.

Maipú

Entre calles Ledesma, Azurduy, Tropero Sosa y Canal Pescara. En la intersección de callejón Castro y calle Barcala y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En calle Colón, entre San Luis y Morón. En calle Morón, entre Urquiza y Colón. En calles El Carmen, Oliva y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle Ahumada, entre 6 de Setiembre y Orazietti. En el callejón Montes de Oca. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Doña Anita, hacia el sur de Luis Danti. De 10.00 a 13.45 h.

Tunuyán

– En calle Capra y Otros, entre La Luz y Armani; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

