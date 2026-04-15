Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este jueves 16 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este jueves 16 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este jueves 16 de abril
Estos son los cortes de luz para este jueves 16 de abril:
Ciudad
- En calles Cerro Bodeguita y Cerro 7 Colores; barrio Dalvian. De 8.00 a 12.00 h.
Guaymallén
- En calle Mitre, entre Bandera de Los Andes y Patricias Mendocinas. En calle Saavedra, entre Mitre y Allayme. En calle Beltrán, entre Bandera de Los Andes y Saavedra. En calle Diego Márquez, entre Saavedra y Pringles, y zonas aledañas; San José. De 9.15 a 13.15 h.
Las Heras
- Entre calles Pellegrini, Agustín Álvarez, Misiones, Dr. Moreno y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.
Luján
- En calles Embalse Potrerillos y Cañadón Amarillo y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle Dorrego, entre Juan Manuel de la Reta y Palomares. En calles Proyectadas V272 y V271. En calle Arce; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Pellegrina, hacia el oeste de Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 17.30 h.
Tunuyán
- En calle San Pablo, entre finca Zuccardi (San Pablo) y el cruce del Río Las Tunas, Los Árboles. De 9.00 a 12.30 h.
San Carlos
- En calle Muzaber, entre Aguirre y Moronta; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En calle Chalet Sin Techo, entre Sabatieri y Ruta Nacional N°143; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Costa de las Vías, El Salto, Las Vírgenes y Zardini; Las Paredes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Mariano Moreno, Avellaneda, Sarmiento y San José; Goudge. De 15.30 a 19.30 h.