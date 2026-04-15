Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este jueves 16 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 16 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 16 de abril

Estos son los cortes de luz para este jueves 16 de abril:

Ciudad

En calles Cerro Bodeguita y Cerro 7 Colores; barrio Dalvian. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

En calle Mitre, entre Bandera de Los Andes y Patricias Mendocinas. En calle Saavedra, entre Mitre y Allayme. En calle Beltrán, entre Bandera de Los Andes y Saavedra. En calle Diego Márquez, entre Saavedra y Pringles, y zonas aledañas; San José. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

Entre calles Pellegrini, Agustín Álvarez, Misiones, Dr. Moreno y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

En calles Embalse Potrerillos y Cañadón Amarillo y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Dorrego, entre Juan Manuel de la Reta y Palomares. En calles Proyectadas V272 y V271. En calle Arce; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle Pellegrina, hacia el oeste de Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 17.30 h.

Tunuyán

En calle San Pablo, entre finca Zuccardi (San Pablo) y el cruce del Río Las Tunas, Los Árboles. De 9.00 a 12.30 h.

San Carlos

En calle Muzaber, entre Aguirre y Moronta; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael