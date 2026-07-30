Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este viernes 31 de julio

Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este viernes 31 de julio

Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este viernes 31 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 31 de julio

Este viernes 31 de julio habrá cortes de luz:

Ciudad

  • En calle Carlos Berdasco, hacia el sur de Avenida Raúl Alfonsín. En Asentamiento Favaloro, Autódromo y en los barrios 31 de Mayo y La Favorita. De 10.00 a 14.00 h.

Guaymallén

  • En la intersección de calle Chacón y Lateral Sur del Acceso Este y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 12.00 h.

Luján

  • En calle Aráoz, entre San Martín y Acceso Sur. En el Loteo Rincón de Aráoz y barrio Solares de Gabrielli; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Guardia Vieja, Roque Sáenz Peña, Gugliotti, Viamonte y Las Palmas y zonas aledañas; Vistalba. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

  • En la intersección de calles Pueyrredón y Perito Moreno y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • En calle El Álamo, entre Valderrama y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
  • En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y áreas adyacentes; San José. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • En calle Guillermo Díaz, entre Castillo y Ruta Nacional N°40 vieja. De 14.30 a 18.30 h.
  • Entre calles Santander, Carril Casas Viejas, La Cancha y Ruta Nacional N°40 vieja y zonas aledañas; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Los Maitenes, Costa de Las Vías, Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional N°143; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
  • En Ruta Provincial N°160, entre Línea Ancha y Saavedra. En Estancia Los Amigos y áreas adyacentes; Goudge. De 15.30 a 19.30 h.

Malargüe

  • Entre calles Fortín Malargüe, San Martín, Fuerte Alamito y 16 de Noviembre. De 9.00 a 13.00 h.

Los cortes de luz programados para esta semana

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