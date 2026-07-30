Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este viernes 31 de julio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este viernes 31 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 31 de julio

Este viernes 31 de julio habrá cortes de luz:

Ciudad

En calle Carlos Berdasco, hacia el sur de Avenida Raúl Alfonsín. En Asentamiento Favaloro, Autódromo y en los barrios 31 de Mayo y La Favorita. De 10.00 a 14.00 h.

Guaymallén

En la intersección de calle Chacón y Lateral Sur del Acceso Este y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 12.00 h.

Luján

En calle Aráoz, entre San Martín y Acceso Sur. En el Loteo Rincón de Aráoz y barrio Solares de Gabrielli; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Guardia Vieja, Roque Sáenz Peña, Gugliotti, Viamonte y Las Palmas y zonas aledañas; Vistalba. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

En la intersección de calles Pueyrredón y Perito Moreno y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle El Álamo, entre Valderrama y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y áreas adyacentes; San José. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

En calle Guillermo Díaz, entre Castillo y Ruta Nacional N°40 vieja. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Santander, Carril Casas Viejas, La Cancha y Ruta Nacional N°40 vieja y zonas aledañas; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

Entre calles Los Maitenes, Costa de Las Vías, Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional N°143; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.

En Ruta Provincial N°160, entre Línea Ancha y Saavedra. En Estancia Los Amigos y áreas adyacentes; Goudge. De 15.30 a 19.30 h.

Malargüe