Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este viernes 30 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 30 de octubre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 30 de octubre

Estos son los cortes de luz para este viernes 30 de octubre:

Ciudad

Entre calles Camino a dique Frías, calle N°3, Carlos Berdasco y Martín Fierro. En el barrio 31 de Mayo y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

En la intersección de calle Severo Del Castillo y callejón Ortega. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Carril Costa de Araujo, hacia el este de Severo Del Castillo. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En calles Cordón del Plata, Los Reyunos, Las Violetas, Cristo Redentor, Tupungato y Sierra Pintada. En el barrio Jardín Aeroparque y zonas aledañas; El Challao. De 8.30 a 12.00 h.

Luján

En callejón Indalecio Vila; Carrizal de Abajo. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y Capilla San Judas Tadeo. En Finca La Pita, Camping El Rincón del Nogal y Restaurante Mi Rancho; Los Árboles. De 14.45 a 18.45 h.

En callejón Hinojosa, hacia el sur de calle Taquima. En Bodegas Salentein S.A. y zonas aledañas; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Doña Anita, entre Finca Alto Real Viñedos S.A. y callejón Hinojosa; Los Árboles. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

Entre calles Valderrama, calle B, El Álamo y Corredor Productivo o Ruta Provincial N°94 y áreas adyacentes; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En Ruta Provincial N°89 o calle La Carrera, hacia el noroeste de La Gloria; San José. De 9.15 a 11.15 h.

San Carlos

Entre calles Independencia, Ejército de los Andes, Alfredo Barros y callejón Tejada; La Consulta. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Ejército de los Andes, entre Alfredo Barrios y Tragea I; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael