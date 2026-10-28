Tragedia ferroviaria en España: crece la angustia por una sanjuanina desaparecida y su familia espera confirmar su muerte

Ana Martina Conte Grand, de 32 años, fue señalada como una de las víctimas fatales del choque de trenes que dejó decenas de muertos en España. Sin embargo, sus familiares aseguraron que todavía no recibieron una confirmación oficial y continúan recorriendo hospitales y centros de atención. Su hermano resultó herido y se recupera en un hospital español.

La tragedia ferroviaria que conmociona a España mantiene en vilo a una familia sanjuanina. Ana Martina Conte Grand, una joven de 32 años oriunda de San Juan, permanece desaparecida para sus familiares, que todavía no cuentan con una confirmación oficial sobre su fallecimiento y continúan buscándola en hospitales, centros de atención a heridos y morgues.

La incertidumbre se profundizó luego de que distintos medios de comunicación difundieran que la joven había fallecido en el accidente. Sin embargo, familiares que se encuentran en España señalaron a Diario de Cuyo que, hasta el momento, ninguna autoridad les confirmó oficialmente su muerte.

En paralelo, la Cancillería argentina informó sobre el fallecimiento de un ciudadano argentino, la desaparición de otro compatriota y la presencia de argentinos heridos, aunque el comunicado mencionado no identificó públicamente a las personas involucradas.

Mientras avanzan las tareas de identificación de las víctimas, los allegados de Martina mantienen la búsqueda y aguardan información fehaciente de las autoridades españolas.

Quién es Ana Martina Conte Grand, la sanjuanina buscada tras el choque de trenes

Ana Martina Conte Grand tiene 32 años, es podóloga y es oriunda de San Juan. Según la información difundida por medios de esa provincia, se había radicado en España hacía aproximadamente un año y residía en Andalucía.

La joven había estudiado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) junto con su hermano y ambos habían trabajado en un consultorio en San Juan. En 2025, Martina decidió mudarse a España.

Al momento del accidente, viajaba junto a su hermano Jeremías en la misma formación ferroviaria. El joven sobrevivió al siniestro, aunque sufrió heridas de consideración.

De acuerdo con el testimonio de familiares recogido por Diario de Cuyo, Jeremías sufrió múltiples fracturas y golpes durante el accidente y fue trasladado a un hospital de Toledo.

La última información transmitida por sus allegados indicaba que su estado había evolucionado favorablemente y que se encontraba prácticamente fuera de peligro. La familia esperaba poder visitarlo mientras continuaba buscando a Martina.

La familia recorre hospitales y morgues en busca de respuestas

El periodista de Diario de Cuyo, Diego Gastillo, explicó que pudo comunicarse con familiares de Martina que están en España y que ellos le manifestaron que no habían recibido ningún documento ni una notificación oficial que confirmara su fallecimiento.

Según ese testimonio, los allegados recorrían distintos hospitales, centros de atención y morgues para intentar encontrarla y conocer qué había ocurrido.

La falta de información oficial mantiene abiertas distintas posibilidades para la familia, que todavía no sabe si Martina se encuentra entre las personas heridas, si permanece desaparecida o si está entre las víctimas fatales.

Qué se sabe sobre el accidente ferroviario en España

El choque de trenes ocurrido en España dejó, según los reportes citados en la información disponible, al menos 68 personas fallecidas y decenas de heridos. El siniestro involucró a dos formaciones de alta velocidad y provocó un amplio operativo de emergencia.

Mientras los equipos trabajaban en el lugar y avanzaban las tareas de identificación, las autoridades españolas anunciaron una investigación para determinar las causas de la tragedia.

Entre las hipótesis difundidas se mencionaron posibles fallas en los procedimientos de señalización y en las comunicaciones del sistema ferroviario. No obstante, las circunstancias del accidente deberán establecerse a partir de la investigación oficial.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció tres días de luto nacional en homenaje a las víctimas.