Metrotranvía en Mendoza: cuándo se habilitará el nuevo tramo y cuándo llegará al aeropuerto

Las duplas ya realizaron las primeras pruebas técnicas hasta la estación Benegas, en Godoy Cruz. Mientras se prepara la puesta en funcionamiento de ese recorrido, avanzan las obras para extender el servicio hacia Luján de Cuyo y el aeropuerto, con objetivos previstos para 2027.

La ampliación del Metrotranvía de Mendoza entra en una etapa clave: las duplas ya llegaron hasta la estación Benegas, en Godoy Cruz, donde comenzaron las pruebas técnicas antes de la habilitación del nuevo tramo para pasajeros. En paralelo, continúan los trabajos para extender la red hacia Luján de Cuyo y conectar el servicio con el aeropuerto, dos obras que tienen como horizonte el año 2027.

El Metrotranvía de Mendoza avanza con la ampliación de su recorrido hacia el sur del Gran Mendoza. Las primeras pruebas técnicas de circulación ya llegaron a la estación Benegas, en Godoy Cruz, donde se verificó el funcionamiento de distintos sistemas antes de habilitar el nuevo tramo para el transporte de pasajeros.

Los ensayos se realizaron sobre cinco kilómetros de doble vía recientemente finalizados y continuarán durante los próximos días. El objetivo es comprobar el funcionamiento de la infraestructura, los sistemas eléctricos, la señalización semafórica y los cruces vehiculares antes de poner en marcha el servicio regular.

Mientras tanto, las obras continúan hacia Luján de Cuyo, con la meta de completar una traza de 13,5 kilómetros durante 2027. En paralelo, avanza la ampliación hacia el norte para conectar el Metrotranvía con el aeropuerto internacional de Mendoza, otro de los proyectos previstos dentro del plan de expansión.

Cuándo podría inaugurarse la nueva etapa del Metrotranvía

La ampliación hacia Godoy Cruz se encuentra en la instancia de pruebas técnicas, un paso previo a la habilitación para pasajeros. Según lo informado por la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), los ensayos continuarán en los próximos días para verificar el comportamiento de las vías y los distintos sistemas de seguridad.

La nueva infraestructura permitirá extender el recorrido desde el sector de la Ciudad de Mendoza hasta la estación Benegas, en Godoy Cruz, mediante cinco kilómetros de doble vía y seis paradores estratégicos.

La puesta en funcionamiento dependerá de los resultados de las pruebas y de las verificaciones necesarias para garantizar las condiciones de circulación. Por el momento, no se informó una fecha definitiva para la inauguración del servicio regular en este tramo.

La extensión incorpora nuevas estaciones para mejorar la conexión entre distintos sectores del área metropolitana. Entre los paradores mencionados para este tramo se encuentran Chacabuco, Río Abadia, San Vicente, San Martín Sur y Trapiche.

Metrotranvía hasta Luján de Cuyo: cómo avanzan las obras

La Etapa III del Metrotranvía contempla la extensión del recorrido hacia Luján de Cuyo, con una traza total prevista de 13,5 kilómetros. De acuerdo con la información difundida, el objetivo es completar esta parte de la obra durante 2027, con una fecha estimada inicialmente para septiembre.

Los trabajos avanzan en distintos sectores del departamento. En las inmediaciones de la calle Almirante Brown se realizan tareas de movimiento y compactación de suelo, además del retiro de antiguos rieles ferroviarios. En tanto, las vías del Metrotranvía ya se encuentran instaladas hasta la calle Besares.

La obra también enfrenta algunas dificultades vinculadas con la presencia de un gasoducto y la necesidad de reubicar a familias que viven junto a la traza proyectada. Según la información relevada durante el recorrido por la zona, se trata de alrededor de 17 familias.

La ampliación hacia el aeropuerto de Mendoza

En paralelo a la extensión hacia el sur, avanza la Etapa IV del Metrotranvía, que busca conectar el servicio con el aeropuerto internacional de Mendoza. Actualmente, el recorrido llega hasta la calle Avellaneda, en Las Heras. Desde ese punto hasta el aeropuerto quedan aproximadamente seis kilómetros de trazado por completar.

Según lo informado, esta etapa registra un avance superior al 72%. Dentro del predio aeroportuario ya pueden observarse sectores con las vías instaladas y el parador presenta un importante grado de avance.

Uno de los aspectos pendientes es la colocación de un portón con sensores, que deberá funcionar coordinadamente con los semáforos para permitir el paso seguro de las duplas hacia el aeropuerto.

El proyecto contempla dos modalidades de servicio: una alternativa destinada a los turistas, con un recorrido directo y sin paradas intermedias, y otra de carácter urbano, con estaciones para los vecinos de los sectores ubicados al norte de la provincia.

El objetivo informado para esta ampliación es marzo de 2027, aunque su concreción dependerá del avance de los trabajos y de las verificaciones necesarias para poner el servicio en funcionamiento.