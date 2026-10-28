Un regalo inolvidable: Marley sorprendió a Mirko por su cumpleaños número 9 con una increíble sorpresa de alta tecnología

Alejandro “Marley” Wiebe celebró los 9 años de su hijo mayor, Mirko, y compartió con sus millones de seguidores la intimidad del festejo en su hogar. Además de dedicarle cariñosas palabras por su destacada conducta en el colegio, el reconocido conductor televisivo lo sorprendió con un obsequio tecnológico de gran nivel.

Acostumbrado a compartir con sus seguidores los hitos más importantes de su vida familiar, Marley volvió a abrir las puertas de su intimidad para festejar los 9 años de Mirko, quien nació el 27 de octubre de 2017. El festejo comenzó desde muy temprano, cuando el animador despertó al pequeño cantándole el feliz cumpleaños frente a una chocotorta casera preparada por el propio cumpleañero.

La publicación no tardó en llenarse de felicitaciones de importantes figuras del espectáculo, entre las que destacaron los mensajes de Susana Giménez y Alex Caniggia, maravillados por lo grande que está el primogénito del conductor.

De la broma de la goma de borrar al regalo soñado

El momento cumbre de la jornada llegó con la entrega de los regalos. Fiel a su estilo bromista, Marley le entregó primero una simple goma de borrar dentro de un envoltorio, sacándole una sonrisa cómplice a Mirko, quien entendió de inmediato el juego.

A continuación, el conductor lo incentivó a buscar el verdadero paquete oculto en la vivienda:

La gran sorpresa: Tras recorrer distintos ambientes de la casa, al ingresar al living, Mirko se encontró con dos simuladores profesionales de autos de carrera .

Reacción instantánea: Sin dudarlo, el agasajado se subió a una de las estructuras de manejo para comenzar a probar los volantes y la experiencia inmersiva del juego.

Orgullo escolar y palabras de amor de Marley

Más allá del costoso e impactante obsequio, Marley explicó el profundo motivo que lo llevó a hacer este esfuerzo económico para homenajear a su hijo en esta fecha tan particular.

“Este es un año en el que, además de excelentes notas, logró ser escolta de la bandera por su empatía y buen compañerismo. Merecía algo especial. Feliz cumple, Mirko, te amamos”, expresó conmovido el conductor.

Con la reciente llegada de su hermana menor Milenka y un desempeño escolar impecable, Mirko disfrutó de un cumpleaños soñado rodeado del afecto de su entorno.