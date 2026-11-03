Buscan a un nene de 11 años que desapareció en Maipú

Thiago Agustín Contreras fue visto por última vez el lunes en Maipú. Solicitan colaboración para dar con su paradero y piden que cualquier información sea comunicada al 911.

Un nene de 11 años es intensamente buscado en Mendoza luego de haber sido visto por última vez el lunes en Maipú. Se trata de Thiago Agustín Contreras, cuya desaparición motivó un pedido de colaboración a la población para intentar dar con su paradero.

De acuerdo con la información difundida en el marco de la búsqueda, Thiago tiene contextura robusta, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez clara y tiene el cabello negro. No presenta señas particulares.

Al momento de ser visto por última vez, vestía un pantalón de gimnasia de algodón verde, zapatillas negras y un buzo negro con capucha. La prenda tiene estampado el dibujo de un águila en la parte de atrás.

En la búsqueda interviene la Fiscalía de Instrucción 21, perteneciente a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita encontrar al menor.

Quienes tengan información sobre su paradero o hayan tenido contacto con él deben comunicarse de manera urgente al 911.