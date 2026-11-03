Video: así fue el brutal rodillazo en el pecho que le provocó la muerte a un jugador en plena cancha

El delantero Jesús de Miguel, de 30 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio luego de recibir un fuerte impacto del arquero del FC Andorra en los últimos minutos del encuentro. Fue reanimado en el campo de juego, trasladado a un hospital e internado en terapia intensiva, pero horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

El mundo del fútbol está de luto por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien falleció este martes 3 de noviembre tras sufrir un grave accidente durante un partido de la Segunda División de España.

El futbolista, de 30 años, recibió un fuerte rodillazo en el pecho por parte del arquero del FC Andorra, Jesús Owono, cuando se disputaban los últimos minutos del encuentro que terminó 2 a 2. Como consecuencia del impacto, sufrió un paro cardiorrespiratorio y quedó inconsciente sobre el césped.

El dramático episodio ocurrió en el estadio Heliodoro Rodríguez López, durante un contraataque del Tenerife. De Miguel había superado a los últimos defensores rivales y fue a disputar una pelota aérea que caía fuera del área. En ese momento, Owono salió de su arco para intentar anticiparlo, pero no llegó al balón e impactó con su rodilla directamente contra el pecho del delantero.

El jugador cayó inmediatamente al suelo y los futbolistas de ambos equipos comenzaron a pedir asistencia médica. El árbitro expulsó al arquero, quien inicialmente se dirigió hacia los vestuarios, aunque regresó al advertir la gravedad de lo sucedido.

Los intentos por salvarle la vida

El personal sanitario ingresó rápidamente al campo de juego y trabajó durante varios minutos para reanimar al futbolista. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta conseguir que recuperara el pulso y la respiración autónoma.

Tras la primera asistencia, De Miguel fue retirado en camilla y trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En un primer comunicado, el CD Tenerife informó que el delantero permanecía estable dentro de la gravedad. Sin embargo, horas más tarde, el club comunicó que su situación neurológica había empeorado.

Finalmente, durante la mañana de este martes, la institución confirmó la muerte del futbolista.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00, de Jesús de Miguel Alameda”, expresó el club en un comunicado.

Además, manifestó su acompañamiento a la familia y a los seres queridos del delantero, quienes solicitaron respeto y privacidad ante el difícil momento.

El debate por la acción del arquero

La muerte del futbolista también abrió un debate sobre la responsabilidad de Jesús Owono por el impacto que sufrió De Miguel.

En su informe, el árbitro Pérez Hernández describió que el arquero fue “bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”. Por esa acción, le mostró la tarjeta roja.

Sin embargo, la expulsión deportiva no determina por sí sola la existencia de un delito. Una eventual investigación judicial deberá establecer cómo ocurrió el contacto, las características del movimiento y la relación entre el golpe y el fallecimiento del delantero.

El encuentro fue suspendido cuando restaban poco más de dos minutos para el final, en medio de la conmoción de los jugadores, los cuerpos técnicos y los espectadores presentes en el estadio.

Quién era Jesús de Miguel

Jesús de Miguel Alameda nació en Madrid el 21 de septiembre de 1996. Se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores del Club Deportivo Leganés y luego pasó por distintos equipos del ascenso español.

Durante su carrera vistió las camisetas del Lugo Fuenlabrada, Internacional de Madrid, CF Fuenlabrada, Unión Adarve y CDA Navalcarnero.

En la temporada 2019/20 se destacó en el Navalcarnero, donde convirtió 11 goles en 27 partidos. Posteriormente llegó al Unionistas de Salamanca, equipo en el que consiguió consolidarse y registró 12 tantos y cuatro asistencias en 38 encuentros durante la campaña 2021/22.

En enero de 2023 se incorporó al CD Castellón. Allí alcanzó uno de los mejores momentos de su carrera: en la temporada 2023/24 marcó 16 goles y dio cinco asistencias en 38 partidos de liga. Su rendimiento fue clave para que el equipo consiguiera el título del Grupo 2 y el ascenso a la Segunda División.

En julio de 2025 llegó al CD Tenerife, con el objetivo de ayudar al equipo a regresar al fútbol profesional. Durante su primera temporada convirtió 11 goles y fue una pieza importante en el regreso del conjunto insular a la segunda categoría del fútbol español.

Tenía 30 años y atravesaba una nueva etapa de su carrera cuando sufrió el impacto que terminó con su vida durante el encuentro frente al FC Andorra.