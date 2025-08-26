Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 27 de agosto

Edemsa realizará cortes en barrios Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este miércoles 27 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Estos serán los cortes de luz para este miércoles 27 de agosto

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Miércoles 27/08/2025

Ciudad

Entre calles Cerro Almacenes, Champagnat, Cerro banderita Norte, Boulevard Cerro Los Gemelos. De 14.30 a 18.30 h.

En el Cerro de la Gloria y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Huarpes, entre Arístides Villanueva y Luzuriaga. Entre calles Boulogne Sur Mer, Manuel A. Sáez, Huarpes y Vicente Gil. Entre Calles Vicente Gil, Granaderos, Luzuriaga y Jofré. De 8.00 a 10.00 h.

Luján

En el Acceso Sur, entre calles Aráoz y Zapiola. En los barrios Portal Viñas y Sierra, Petróleo y Gas de Cuyo, Lar de Drummond, Natania N°58 y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

En calle Villavicencio, entre Laguna Horcones y Laguna del Diamante; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En la Ruta Provincial N°24, entre Ruta Provincial N°34 y finca La Superiora, y áreas adyacentes; Villa Tulumaya. De 9.45 a 13.45 h.

En la intersección de calles Eva Perón y Circunvalación Sur y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.00 a 14.00 h.

En calle San Juan, entre 9 de Julio y General Acha, y adyacencias; Colonia Italia. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

Entre calles Sarmiento, Alberdi, Almirante Brown y Río Las Tunas. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

En calle Uvexport, entre Armani y callejón Dumit; Las Pintadas. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En calle El Molino, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.50 a 13.45 h.

En calle Sarmiento, hacia el sur de Ceferino Namuncurá. En el barrio El Iglú. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael