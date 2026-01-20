Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 21 de enero

La empresa Edemsa anunció cortes programados de energía eléctrica para este miércoles 21 de enero en distintos puntos de Mendoza. Las interrupciones se deben a tareas de mantenimiento y afectarán a barrios de Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Según detallaron, las interrupciones del servicio comenzarán en horarios específicos, principalmente durante la mañana, y en algunos casos se extenderán hasta pasado el mediodía, dependiendo de la zona y la complejidad de las tareas.

Los departamentos afectados por los cortes de energía serán Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe, donde cuadrillas técnicas realizarán intervenciones para mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico y prevenir fallas futuras.

Cortes de luz para este miércoles 21 de enero en Mendoza

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Las Heras

En la Lateral Oeste del Acceso Norte, entre calles Manuel A. Sáez y Pedro Pascual Segura. De 10.00 a 13.00 h.

En calle Quintana, hacia el este de callejón Arenas. En el barrio San Lorenzo II y zonas aledañas; El Algarrobal. De 14.30 a 18.30 h.

En el pasaje Spirilli, hacia el oeste de Dr. Moreno. En calle Lujan al Norte de Pasaje Spirilli, y adyacencias; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle La Florida, hacia el sur de El Bajo, y áreas adyacentes; Barrancas. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En la intersección de calle Montenegro con Proyectada V299. En calle Andrés Soria y adyacencias; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Estrada, entre Colón y Morón. En calle Morón, entre Colón y Cortadera, y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle Doña Anita, hacia el este del Corredor Productivo; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calle Juan Aveiro, hacia el sur de San Julián; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Roque Sáenz Peña, Roca, French y Fray Luis Beltrán. De 10.30 a 14.30 h.

San Carlos

En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa y Malvinas Argentinas; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En calle La Izuelina, hacia el este de Ferrer; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

Entre calle N°4, Paso de Arena, Puesto Molero y Puesto Quevedo; Punta de Agua. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles Dorrego, Castelli, Ceferino Namuncurá y Ricardo Rojas. De 8.30 a 12.30 h.

En la Ruta Nacional N°143, entre calles Juan Cobos Este y Neme; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe