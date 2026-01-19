Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este martes 20 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento este martes en barrios de Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este martes 20 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz para este martes 20 de enero en Mendoza
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Ciudad
- Entre calles Belgrano, Espejo, Perú y Sarmiento. De 14.30 a 18.30 h.
Las Heras
- Entre calles Agustín Álvarez, Juan Agustín Maza, Dr. Moreno y Ruta Provincial N°52. En calle Rawson, entre Luján y Ruta Provincial N°52. En calle Luján, hacia el norte de Rawson, y zonas aledañas; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- Entre calles Carrodilla, Terrada, Isla de los Estados, Acceso Sur y áreas adyacentes; Carrodilla. De 8.45 a 11.45 h.
- Entre calles Congreso de Tucumán, Gascón, Acceso Sur y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- – En la Lateral Norte del Acceso Este, hacia el norte de calle San Pedro, y adyacencias; San Roque. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Santa María de Oro, entre Zanetti y callejón Priluski. En calle Zanetti, entre Santa María de Oro y Ruta Provincial N°60. En calle Santa Rita. En callejón Núñez, hacia el sur de calle Santa María de Oro. En calle Castor Sarmiento, hacia el norte de Santa María de Oro, y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Pueyrredón, hacia el sur de barrio Jardín Rodeo, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 11.00 h.
Lavalle
- En callejón San Pedro, entre Villalobos y Ruta Provincial N°24, y adyacencias; El Chilcal. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Peralta, entre Peralta y Ruta Provincial N°89. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°92, entre calle Semillón y Bodega Jardín Enchanté; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- Entre calles Lavalle, 9 de Julio, San Martín Sur y Patricias Mendocinas. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Ejército de Los Andes, en las inmediaciones de la Zona Industrial. En barrio Cooperativa Los Viñedos; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Dique Valle de Uco, hacia el sur de Ruta N°92; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- En calle Luis Tirasso, entre Sardi y Mahia. En el camping Unión Empleados de Comercio (UEC). De 9.00 a 12.00 h.
- En callejón Mora, entre calles La Vilina y Chalet Sin Techo. En calle Estancia Santa Teresa; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle El Palomar, entre Estanislao Salas y Luis Tirasso; El Cerrito. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Bartolomé Mitre, Juan Agustín Maza, Chaco y Chubut. En la Penitenciaria San Rafael. De 16.30 a 18.00 h.
- En calle Guiraldes, entre Los Sauces y Capdeville. De 8.30 a 10.30 h.