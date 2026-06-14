Domingo nublado y frío en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

La provincia tendrá una jornada parcialmente nublada y presencia de neblina durante las primeras horas del día. El pronóstico anticipa una mejora gradual y un leve ascenso de la temperatura desde el lunes.

Luego de un sábado marcado por las bajas temperaturas y la abundante nubosidad, Mendoza tendrá este domingo una jornada con pocas variaciones en las condiciones meteorológicas y el frío seguirá siendo protagonista.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, el domingo se presentará parcialmente nublado, con predominio de vientos del sector norte y poco cambio de la temperatura.

La máxima prevista es de 12°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 3°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la presencia de neblina durante las primeras horas de la mañana. Con el correr del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado tanto en la tarde como en la noche.

Durante el inicio de la jornada se registra una humedad del 92%, una presión atmosférica de 928,4 hectopascales, viento en calma y una visibilidad de 15 kilómetros.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Lunes 15 de junio

El pronóstico extendido indica que las condiciones comenzarán a mejorar durante el arranque de la próxima semana.

Para el lunes se espera una jornada con poca nubosidad, predominio de vientos del sector sur y un leve ascenso de la temperatura.

La máxima alcanzará los 14°C y la mínima será de 6°C.

Martes 16 de junio

En tanto, el martes continuará el tiempo estable, con cielo poco nuboso y vientos del sur. Además, se prevé un nuevo aumento de la temperatura, con una máxima de 16°C y una mínima de 5°C.