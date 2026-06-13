Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida tienda de indumentaria suma personal a su equipo de trabajo

Reconocido local de indumentaria urbana se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo en el Gran Mendoza. Conocé los requisitos y cómo postular.

Extreme Board Shop es una marca mendocina con presencia en el rubro de la indumentaria urbana, ofreciendo prendas, calzado y accesorios inspirados en la cultura del skate, surf y snowboard.

Con varios años en el mercado local, se ha consolidado como una referencia para quienes buscan moda joven y deportiva.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para sumar a su equipo un vendedor dinámico, con buena predisposición para la atención al público y capacidad para trabajar en equipo.

El puesto se desarrollará en una de sus sucursales ubicadas en el Gran Mendoza.

Cuáles son los requisitos

Los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser de sexo masculino.

Contar con experiencia mínima comprobable de dos años en venta de indumentaria.

mínima comprobable de dos años en venta de indumentaria. Tener actitud proactiva y capacidad para trabajar en equipo.

en equipo. Disponibilidad para trabajar los fines de semana.

Cómo postular

Quienes deseen postular al puesto de trabajo pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico: cv.extremebs@gmail.com

O ingresar al siguiente link: