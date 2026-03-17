Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 18 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Edemsa informó que este miércoles 18 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este miércoles 18 de marzo
Guaymallén
- En calle Balcarce, entre Dorrego y Remedios de Escalada, y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.
- En el callejón Escorihuela, entre Ruta Provincial N°50 y Celestino Argumedo. En calle Celestino Argumedo, entre Severo del Castillo y Pintor. En calle Badawi y adyacencias; Kilómetro 11. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Severo del Castillo, entre Infanta Isabel y callejón Pelayes. En calle 2 de Mayo, entre Ezequiel Tabanera y Reconquista. En callejón Bianchi. En calle Adrover, hacia el oeste de Severo del Castillo. En loteo Freres y áreas adyacentes; Corralitos. De 9.15 a 13.15 h.
Las Heras
- En la Ruta Nacional N°7, hacia el oeste de Ruta Provincial N°52. En el Hotel Uspallata, en finca Zacarías y zonas aledañas; Uspallata. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En calle N°5 del Parque Industrial y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Godoy Cruz, Mitre, Ejército Libertador y Juan Domingo Perón. De 9.00 a 12.00 h.
Lavalle
- En la intersección de calle Juan Manuel de la Reta con Dorrego y adyacencias; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Las Violetas, entre Juan Manuel de la Reta y Eugenio Montenegro. En calle Varón, hacia el norte de Las Violetas. En calle Eugenio Montenegro, entre Proyectada V299 y Ruta Provincial N°31. En calles Proyectada V319 y Andrés Sorial. En calle Genolli, hacia el oeste de Eugenio Montenegro. En barrio Las Violetas II y zonas aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- Entre calles Iriarte, Guiñazú, Ruta Nacional N°40 y Ruta Provincial N°88 a Zapata; El Zampalito. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles “B”, El Álamo, Ghidone y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En calle Benigno Aguirre, camino hacia Bodegas y Viñedos Pedemonte Argentino; Colonia Las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Estancia San Pablo, entre escuela 1-503 Río Tunuyán y finca Mil Vistas. En finca Zuccardi (San Pablo); Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle El Pino, entre Derqui y Cantoni. De 9.30 a 13.30 h.
- En la intersección de calle El Pino con Las Margaritas y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Juárez Celman, Balloffet, Victorino de la Plaza y Avenida del Trabajo. De 12.00 a 16.00 h.