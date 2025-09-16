Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 17 de septiembre

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán y San Rafael

La empresa Edemsa informó que este miércoles 17 se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán y San Rafael

Estos serán los cortes de luz para este miércoles 17 de septiembre

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Miércoles 17/09/2025

Ciudad

En calle General Plantamura, en las cercanías de Boulogne Sur Mer. De 8.00 a 10.00 h.

Guaymallén

En la intersección de calles Godoy Cruz y La Purísima y zonas Aledañas; Buena Nueva. De 17.00 a 19.00 h.

Entre calles Silvano Rodríguez, Bolivia, Tomás Godoy Cruz, Ecuador y adyacencias; Villa Nueva. De 9.45 a 12.45 h.

Las Heras

En la Ruta N°7, hacia el este del Campamento de Vialidad Nacional y zonas aledañas; Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.

En calle Las Lágrimas y adyacencias; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

Entre calles Lencinas, Alfredo Bufano, Richieri, Gascón y zonas aledañas. De 9.15 a 11.15 h.

Entre calles Los Peralitos, Alelí, Mampú Lien, Viamonte y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.

En calles Proyectadas J390 y J391, hacia el sur de El Remanso; Anchoris. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Bufano, Lencinas y Libertad. En el barrio Alto Luján II y zonas aledañas. De 11.30 a 13.30 h.

En calle Los Aromos, hacia el este de Viamonte; Chacras de Coria. De 9.00 a 12.00 h.

Maipú

En calle Rivadavia, entre Los Valencianos y Mina de Oro. En calles Santa Virginia y Mina de Oro, hacia el oeste de Rivadavia; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°14, entre calles Furlotti y Gardella. En calle Mercuri, hacia el norte de Ruta Provincial N°14. En calle Proyectada I374 y adyacencias; Barrancas. De 9.45 a 13.45 h.

Lavalle

En la Ruta Provincial N°33, entre calles Rodríguez y Romero; Gustavo André. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En la intersección de calles Miguel Silva, Steindl y Quintana y adyacencias; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Las Pintadas, hacia el este de Steindl; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Aristóbulo del Valle, Democracia, Suárez y Julio Argentino Roca. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael