Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 12 de noviembre

Edemsa comunicó que los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este miércoles 12 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Estos son los cortes de luz para este miércoles 12/11/2025

Estos son los cortes de luz para este miércoles 12 de noviembre del 2025:

Miércoles 12/11/2025

Ciudad

En calle Juan B. Justo, entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas, y zonas aledañas. De 9.00 a 12.00 h.

En la intersección de calle Joaquín V. González con Olascoaga y adyacencias. De 9.00 a 12.00 h.

Las Heras

En calle Severo del Castillo, entre 12 de Octubre y Roque Sáenz Peña. En barrio Los Dos Ángeles; Puente de Hierro. De 9.15 a 15.15 h.

En callejón Sardi, hacia el norte de calle Lavalle; El Algarrobal. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Allayme, entre Mathus Hoyos y Pedro Molina. Entre calles José Hernández, Mayorga, Capilla de Nieve y Teniente Ibáñez. En Barrio Nogales, en loteo San Sebastián y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°34, entre Ruta Nacional N°40 y calle Costa Canal; Capdeville. De 14.30 a 18.30 h.

Luján

En la intersección de Ruta Provincial N°61 y Ruta Provincial N°16. En barrios El Carrizal y Puertas de Sol; El Carrizal. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

En Carril Ozamis Sur, entre la Ruta Provincial N°60 y calle Videla Aranda. En calle Cruz Videla, entre Maza y Laprida. En el loteo AMPROS y adyacencias; Cruz de Piedra. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, en las inmediaciones del callejón comunero (ex Bousquet). En Tupungato Divino; Gualtallary. De 10.00 a 13.00 h.

Tunuyán

Entre calles Bartolomé Mitre, Santa Cruz, 25 de Noviembre y Tomás Godoy Cruz. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

Entre calles Pellegrini, Chacón y Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja. De 14.30 a 18.30 h.

En la Ruta Nacional N°40, entre calles Aguirre y Prolongación Santander; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

Entre la Ruta N°175 y calles La Primavera, La Correina y Atuel; Los Claveles. De 15.00 a 19.00 h.

Entre calles Paraguay, Alemania, Telles Meneses y Edison. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Adolfo Calle, Arizu, Doña Damasia y Neme; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.