Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 12 de noviembre

Edemsa comunicó que los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este miércoles 12 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Estos son los cortes de luz para este miércoles 12/11/2025
Estos son los cortes de luz para este miércoles 12 de noviembre del 2025:
Miércoles 12/11/2025
Ciudad
- En calle Juan B. Justo, entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas, y zonas aledañas. De 9.00 a 12.00 h.
- En la intersección de calle Joaquín V. González con Olascoaga y adyacencias. De 9.00 a 12.00 h.
Las Heras
- En calle Severo del Castillo, entre 12 de Octubre y Roque Sáenz Peña. En barrio Los Dos Ángeles; Puente de Hierro. De 9.15 a 15.15 h.
- En callejón Sardi, hacia el norte de calle Lavalle; El Algarrobal. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Allayme, entre Mathus Hoyos y Pedro Molina. Entre calles José Hernández, Mayorga, Capilla de Nieve y Teniente Ibáñez. En Barrio Nogales, en loteo San Sebastián y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°34, entre Ruta Nacional N°40 y calle Costa Canal; Capdeville. De 14.30 a 18.30 h.
Luján
- En la intersección de Ruta Provincial N°61 y Ruta Provincial N°16. En barrios El Carrizal y Puertas de Sol; El Carrizal. De 8.30 a 12.30 h.
Maipú
- En Carril Ozamis Sur, entre la Ruta Provincial N°60 y calle Videla Aranda. En calle Cruz Videla, entre Maza y Laprida. En el loteo AMPROS y adyacencias; Cruz de Piedra. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, en las inmediaciones del callejón comunero (ex Bousquet). En Tupungato Divino; Gualtallary. De 10.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- Entre calles Bartolomé Mitre, Santa Cruz, 25 de Noviembre y Tomás Godoy Cruz. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- Entre calles Pellegrini, Chacón y Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles Aguirre y Prolongación Santander; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre la Ruta N°175 y calles La Primavera, La Correina y Atuel; Los Claveles. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Paraguay, Alemania, Telles Meneses y Edison. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Adolfo Calle, Arizu, Doña Damasia y Neme; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.
Recomendaciones durante los cortes programados
Desde Edemsa recomiendan a los usuarios:
- Desconectar equipos eléctricos sensibles.
- Evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo durante los cortes.
- Mantener cerradas las heladeras y freezers para conservar la cadena de frío.
- Tomar las precauciones necesarias si se utilizan equipos médicos que requieran energía eléctrica.