Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este miércoles 11 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 11 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 11 de marzo

Guaymallén

Entre calles Proyectadas G138, G51, Azcuénaga, Calle N°2 y Juan Orfila. Entre calles Elpidio González, Las Magnolias, Prats, Azcuénaga y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 8.30 a 10.30 h.

Luján

En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Bulnes y Villanueva. En calle Bulnes, hacia el este de Acceso Sur y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

En calle San José y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 8.45 a 12.45 h.

En la intersección de calle Mischeni con 2 de Abril y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Dorrego, entre Juan Manuel de la Reta y Palomares. En calles Palomares, Los Duraznos, Proyectada V271 y adyacencias; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle Benigno Aguirre, En Bodega Foster y zonas aledañas; Los Árboles. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Benigno Aguirre, entre Apart Estancia Los Árboles y Escuela Francisco Morales; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Derinovsky, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40. En calle La Virgen, entre Finca Papes y Navarro; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En calle Juan XXIII, entre Pedro Vargas y Balloffet. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Fray Inalicán, Blas Parera, Cayetano Silva y Lisandro de la Torre. De 9.30 a 13.30 h.

En la Ruta Provincial N°190 Ganadera, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta de Agua. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

En calle Esquivel Aldao, entre Batallón Nueva Generación y Villegas. De 8.00 a 12.00 h.

Desde Edemsa explicaron que estas interrupciones forman parte de tareas programadas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y organizar sus actividades durante los horarios en los que se realizarán los trabajos.