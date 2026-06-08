Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 9 de junio

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este martes 9 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 9 de junio

Habrá cortes de luz este martes 9 de junio en barrios de:

Guaymallén

En calle Lavalle, entre Pedro Molina y Aristóbulo del Valle. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Río Negro, Diego Paroissien y Cornelio Moyano. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

En la Ruta Nacional N°40. En Ghilardi S.A. y zonas aledañas; Anchoris. De 9.30 a 11.30 h.

En la Ruta Provincial N°15, entre callejón Parrales de Norton y barrio San Cayetano, y adyacencias; Perdriel. De 11.30 a 14.30 h.

Maipú

En calle Montecaseros, entre Gerónimo Ruiz y Urquiza, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 14.30 a 18.30 h.

En la intersección de calle 25 de Mayo con Pueyrredón y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

En la intersección de calle Vieytes con Anchorena y adyacencias; Mayor Drummond. De 8.00 a 12.00 h.

En calles Proyectadas I393 e I354, en áreas adyacentes a la Ruta Provincial N°60; Isla Chica. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle N°6, entre calles “B” y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

En calle La Gloria, entre Alto Verde y Filipini. En barrios Schonstatt, Presidente y San José; Villa Bastías. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

Entre calles Las Heras, Tomás Godoy Cruz, Elías Villanueva y Julio A. Roca. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle El Campo, entre Villegas y Ruta Nacional N°40. En calle Villegas, entre Sara de Puebla y El Campo. En el barrio Nuevo Milenio; Pareditas. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

En calle San Martín, entre La Fábrica y Ruta Nacional N°143; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe