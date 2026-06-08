Robo millonario en un barrio privado de Godoy Cruz: una banda se llevó cerca de $100 millones

Una banda ingresó a un exclusivo barrio privado de Godoy Cruz y, tras permanecer casi tres horas recorriendo el predio, robó cerca de $100 millones en dos viviendas. Investigan la posible participación de un datero y conexiones con otros golpes recientes en barrios cerrados de Mendoza.

Un impactante robo millonario sacude a Mendoza luego de que una banda de delincuentes ingresara a un barrio privado de Godoy Cruz y se alzara con un botín cercano a los 100 millones de pesos. El hecho ocurrió en el complejo Las Pircas, ubicado sobre calle Boulogne Sur Mer, y ahora es investigado por la Policía, que sospecha de la participación de un posible “datero”.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los delincuentes ingresaron al barrio privado y permanecieron casi tres horas dentro del predio, recorriendo diferentes sectores antes de concretar el golpe. Las cámaras de seguridad habrían registrado a los ocupantes de una camioneta realizando distintos movimientos, aparentemente estudiando la logística para ingresar a las viviendas elegidas.

Según trascendió, el primer robo ocurrió en una vivienda de donde sustrajeron poco más de 10 millones de pesos. Luego, la banda avanzó hacia otro domicilio, donde obtuvo el mayor botín: cerca de 90 millones de pesos, aprovechando que los propietarios habían abandonado la casa minutos antes.

Sin embargo, el golpe comenzó a complicarse alrededor de las 21, cuando regresó el dueño de la vivienda donde se produjo el robo más importante. En ese momento, los delincuentes quedaron cara a cara con el propietario, situación que precipitó la huida.

Los ladrones escaparon rápidamente, corrieron hasta la camioneta y abandonaron el barrio privado por uno de los accesos antes de poder ser interceptados. Según algunas fuentes vinculadas a la investigación, nadie habría perseguido a los sospechosos tras la fuga.

Los investigadores ahora intentan determinar cómo operó la banda y no descartan la existencia de un “datero”, es decir, alguien con información precisa sobre los movimientos de los propietarios y la existencia de dinero dentro de las viviendas.

El caso genera preocupación debido a que se suma a otros hechos recientes registrados en barrios privados de Mendoza. Entre ellos, el ocurrido la semana pasada en el barrio Rincón de Araoz, en Luján de Cuyo, y el robo denunciado en el barrio W, donde el empresario Agustín Vila reportó el faltante de bebidas valuadas en casi 20 millones de pesos.