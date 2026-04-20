Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 21 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael

Edemsa informó que este martes 21 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 21 de abril

Los cortes de luz para este martes 21 de abril:

Ciudad

En calle Sargento Cabral, hacia el este de Boulogne Sur Mer, y áreas adyacentes. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

Entre calles Sgto. Baigorria, San Juan de Dios, Guillermo Molina, Espejo y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 9.00 a 12.45 h.

En la intersección de calle Pedernera con Rivadavia y adyacencias; De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

Entre calles Independencia, Juan José Paso, Álvarez Condarco, Lisandro Moyano, 2° callejón Morales, Acceso Norte y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Sarmiento, hacia el sur de Santa Fe. De 9.15 a 11.45 h.

Luján

Entre calles Roque Sáenz Peña, La Merced, Virgen del Valle, Martín Fierro, Fermoselle, Fray Mamerto Esquiú y adyacencias; Vistalba. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

En calles Perito Moreno y El Resplandor y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Martínez Leánez, Maza, Guevara, Gargantini y áreas adyacentes. De 9.30 a 12.30 h.

Tupungato

En calle Blanco, entre Liniers y Baigorria. En calle Baigorria, hacia el sur de Blanco; La Arboleda. De 9.15 a 13.15 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Dr. Ricardo Palma y Mirador Paso de la Carrera; La Carrera. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

En calle Perito Moreno, hacia el este de Ruta Nacional N°40. En el Carril Nacional, entre calles Perito Moreno y Ejército de Los Andes. De 15.00 a 18.00 h.

En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Río Seco de las Tordillas; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.

En la Ruta Nacional N°143, entre loteo Navarro y Río Seco; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael