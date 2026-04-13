Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 14 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este viernes 10 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Estos son los cortes de luz para este martes 14 de abril:
Ciudad
- En la intersección de calle Dr. Leloir con Teodoro Schestakow y zonas aledañas. De 8.30 a 10.30 h.
- Entre calles Jorge A. Calle, Granaderos, Laprida y Boulogne Sur Mer. En calle Ezequiel Tabanera, entre Luis Agote y Laprida, y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- En calle 25 de Mayo, hacia el oeste de Reconquista. En calle Defensa, hacia el este de Argumedo. En calle Argumedo, hacia el sur de Defensa. En calle Reconquista, entre 25 de Mayo y Humberto Primo, y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
- En calle Roque Sáenz Peña, entre El Sauce y callejón San Felipe. En los barrios Solar del Plata, Pinar Vistalba y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Lateral Oeste del Acceso Sur, entre calles Castro Barros y Bulnes, y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Sarmiento, Maza, Ricardo Thiele y Bordín; Gutiérrez. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Maza, Martínez, Juan B. Justo y Payro. En la intersección de calle Alta Italia con Rawson y zonas adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.
Tupungato
- En calle La Gloria, hacia el noreste de Ancón; San José. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle La Gloria (o Ruta Provincial N°86), entre calle Filipini y cruce del Río Anchayuyo; San José. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- En calle Hinojosa, hacia el sur de Taquima. En Bodegas Salentein; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Estancia San Pablo, entre Ruta Provincial N°89 y escuela 1-431 Clotilde Lanne de Cibert. En Bodegas Salentein; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles Navarro y Pascual Suárez. En calle El Retiro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles Jensen, Costa de las Vías, El Zanjón y Zardini; El Usillal. De 10.30 a 14.30 h.
- Entre calles Vélez Sarsfield, Juan Cobos, Balbino Arizu y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles N°6, Zardini, El Zanjón y El Tambo; El Usillal. De 8.30 a 12.30 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre Juan Cobos Este y Neme, y zonas aledañas; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Monseñor de Miguel, entre Ruta Provincial N°179 y calle N°3; Las Malvinas. De 12.00 a 16.00 h.
- En calle Las Amapolas, entre Balloffet y Deán Funes. En la Isla del Río Diamante. De 9.30 a 13.30 h.