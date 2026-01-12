Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 13 de enero

Edemsa comunicó que habrá tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este martes 13 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Martes 13/01/2026

Este viernes habrá cortes este viernes en:

Guaymallén

En la intersección de Lateral Sur del Acceso Este con calle Cañadita Alegre y zonas aledañas; Las Cañas. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Pedro Molina, entre Mitre y Mariano Soler. En calle Saavedra, entre Rafael Obligado y Allayme. En calle Rafael Obligado, entre Del Valle y Gorriti, y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 11.00 h.

Entre calles Nicolás Avellaneda, Plumerillo, Lisandro De La Torre y zonas aledañas; Bermejo. De 11.15 a 13.30 h.

Luján

En la intersección de calle Terrada con Samuel Villanueva y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Pública N°2, Viñas, Nogales y adyacencias; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

En calle Videla Aranda, entre Santa Fe y Sarmiento. En calle Santa Fe, hacia el norte de Videla Aranda, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

En calle Doña Anita, hacia el este de Mosso. En Alto Real Viñedos S.A.; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

Entre calles Esteban Echeverria, Battaglia, Dalmau y Armani. En barrio Las Pircas II. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Güemes, Almirante Brown, Córdoba y Juan B. Justo. De 7.00 a 10.00 h.

San Carlos

Entre calles Santander, Ciriaco Guevara, La Virgen y Soriano; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

Entre calles Emilio Mitre, Tirasso, Tropero Sosa y Alem. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165, y áreas adyacentes; Los Dos Álamos. De 8.20 a 12.20 h.

Malargüe