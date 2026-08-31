Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este martes 1 de septiembre

Edemsa relizará tareas de mantenimiento en barrios de: Ciudad, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 1 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Las Heras, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 1 de septiembre

Este martes 1 de septiembre habrá cortes de luz en:

Ciudad

En calle Coronel Rodríguez, entre Pueyrredón y Luzuriaga. De 10.00 a 13.00 h.

En calle Coronel Rodríguez, entre Pueyrredón y Vicente Gil. De 10.15 a 13.15 h.

Las Heras

Entre calles Pedro Palacios, Republica del Perú, Bombal y Los Pimientos. Entre calles Julio Argentino Roca, Sarmiento, Washington Lemos y República del Perú. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Cobos, hacia el norte de Ruta Nacional N°7 y zonas aledañas; Perdriel. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga. En calles Zapiola y Anchorena, hacia el este de Terrada y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En la intersección de calles Urquiza y Espejo Este y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Perito Moreno, entre Pueyrredón y Carril Podestá. En calle La Palmera, entre Perito Moreno y Proyectada I331 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Videla Castillo, hacia el este de Vieytes. En calle Scaramella, hacia el sur de Videla Castillo. En el barrio Liceo Golf Club y Fideicomiso Videla Castillo y zonas aledañas. De 10.30 a 13.45 h.

Tunuyán

En calle San Pablo, hacia el noroeste de Finca Zuccardi. En Estancia San Pablo y zonas aledañas. Los Árboles. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, entre Restaurante Los Alamitos y Paso de La Carrera. En el barrio Estancia Cerros del Mesón y áreas adyacentes; La Carrera. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°40, entre calles Libertad y Prolongación Santander; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Cisterna, entre Ruta Nacional N°40 y Ruta Nacional N°40 vieja. En el barrio Virgen de Luján y zonas aledañas; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael